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青年住宅有譜 金門縣擬仿戰地政務時期售地給民眾自建

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘金沙、金湖多處縣有土地，將朝售地給青年朋友自建房屋，為青年住宅謀求解決之道。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘金沙、金湖多處縣有土地，將朝售地給青年朋友自建房屋，為青年住宅謀求解決之道。圖／縣府提供

青年住宅金門縣長陳福海在競選時的主要政見之一，陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘金沙、金湖多處縣有土地，會商比照戰地政務時期金門國宅處理模式尋求解套，售地給青年朋友自建房屋，為青年住宅謀求解決之道，預計最少嘉惠上百戶的家庭。

陳福海今天親率縣府地政局長許鴻志、工務處長黃儒新、財政處代理處長呂清福及建設處代理處長李銘培等主官管，邀請金沙鎮長吳有家及金湖鎮長陳文顧，一同現勘東半島多處縣有土地。

據了解，主要是鑑於尚義住宅興建成本過高，難以符合鄉親期待，興建成本若由政府部門吸收，將衝擊地方財政，陳福海在競選時，即拋出比照既往國宅，售地由青年朋友自建住宅之想法。

陳福海指出，公部門囿於法規限制、行政查核管考等諸多因素，介入愈多、成本愈高，加上這一年來物價與人力成本大幅上升，要由政府部門蓋出低於目前市價的房子幾乎已無可能；比照戰地政務時期金門國宅模式，售地由青年朋友自建房屋，為當下可能解法。

在現勘金沙鎮太武社區周邊及金湖鎮多年國小旁幾處縣有土地後，陳福海也表示，此次會勘的幾塊基地，其實都不錯，可以同步努力，若有私有土地，就由他跟鎮長來處理，承辦單位只要負責往對的方向規劃就行。

針對青年住宅新構想方案選址規劃及執行策略，陳福海也提示，後續希望各單位繼續盤點可能資源，讓民眾多點選擇，至少要在一年內有一個初步成果；但盤點土地時涉及生態保育議題的土地儘量不碰，避免爭議。未來售地後應該要限制開發時間，避免圈地、養地行為；還要有防制轉售套利的機制，要有排富規定，並訂出優先順序來，確保政策能優先照顧到應該照顧的人。

陳福海也表示，未來土地讓售價價格，除了要看所在區域的土地價值，應該也要考慮政策照顧對象的負擔能力，售地規劃採用透天或公寓都可以納入評估考慮。

金門縣長陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘多處縣有土地，將朝售地給青年朋友自建房屋的方向進行。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘多處縣有土地，將朝售地給青年朋友自建房屋的方向進行。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘多處縣有土地，將朝售地給青年朋友自建房屋的方向進行。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今日偕同縣府團隊一同現勘多處縣有土地，將朝售地給青年朋友自建房屋的方向進行。圖／縣府提供

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