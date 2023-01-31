高雄水情嚴峻 陳其邁：超前部署增加備援水

南部水情日益吃緊，去年南部地區的降雨量為近30年來最低，今天高雄市主要水源高屏溪攔河堰川流量遞降，僅有9.5cms。高雄市長陳其邁表示，今年水情相對嚴峻，高雄枯水期大都持續到5月，近期高雄又挖了11口井，增加4.7萬噸供水量，但還是要呼籲民眾節約用水。接下來也會和台南協調，根據天氣、蓄水量來做調節，互相支援。

陳其邁強調，前年大乾旱時高雄挖了62口井，去年至今年2月又增加11口井，另外整個包括高屏溪的伏流水最大供水量可以到70至80萬噸，「這兩年高雄一直在做一件事就是儲備足夠的備用水來因應極端氣候的挑戰。

「我想以現階段來講水情是正常的，但是我們還是要呼籲民眾能夠節約用水。」陳其邁說，現在才1月底，距離枯水期結束還有將近3至4個月，這是一個嚴峻的挑戰，希望大家可以節約用水。去年高雄供給台南有2億度水，支援台南相關水源，接下來也會根據天氣變化，以及曾文水庫、南化水庫的蓄水量做調節，與台南互相支援。

近一年來是30年來南部地區下雨最少的一年，陳其邁說，今年水情是相對嚴峻，高屏溪攔河堰一月平均的川流量是9.7cms，高雄的枯水期一般會持續到4月底、5月初，要到梅雨季才會趨緩。但是高雄在前年超前部署，有挖了62口井，總共有13.97萬噸的供水量，在去年底至今年2月，在高屏溪攔河堰上下游的附近又挖了11口井，總共會增加4.7萬噸的供水量。

陳其邁強調高雄逐步增加備援水，他表示，這兩年高雄跟水利署合作，在整個高屏溪的伏流水最大供水量可以到70至80萬噸，在這兩年的時間一直在做一件事情就是儲備足夠的備用水來因應極端氣候的挑戰。