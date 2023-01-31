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高屏溪攔河堰川流量只有9.5cms 水利局：高市備援水源有70萬噸

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市大樹區抗旱水井施工後通水狀況。圖／高市水利局提供
高雄市大樹區抗旱水井施工後通水狀況。圖／高市水利局提供

南部水情日益吃緊，去年南部地區的降雨量為近30年來最低，今天高雄市主要水源高屏溪攔河堰川流量遞降，僅有9.5cms，較歷年同期嚴峻。高市水利局表示，目前高雄水情正常，持續北送支援台南每日10萬噸自來水。目前各項抗旱措施可提供每天70至80萬噸備援水。

水利局表示，去年高雄在地面水量尚充足時，高市每天供給台南南化水庫約20萬噸水。目前由自來水公司取水北送支援台南已累計約2040萬噸自來水，另自甲仙攔河堰引取旗山溪水源蓄存南化水庫累計約1.8億噸。為延長主要水庫供水調度，水利局呼籲各界自主節約用水，將珍貴水資源做最有效的運用，以穩定枯水期間公共用水。

前年台灣遭遇百年大旱，高市府與中央合作開鑿62口抗旱水井，每日13.6萬噸備援供水，解除缺水危機。今年初市府在大樹區大泉淨水場周邊再鑿11口抗旱水井，水利局表示，鑿井工程進度超前，已有6口井出水，後續接入大泉淨水場處理後即刻增供上場，2月底可全數完成，每日再增加4.7萬噸備援供水，提升枯水期間自來水調度量能。

水利局表示，高市各項抗旱應急措施計有伏流水、抗旱水井及中油大寮水源站等，可供自來水公司調撥每日70至80萬噸備援供水，可穩定高雄地區各標的用水需求。

高雄市長陳其邁（右二）在今年1月初親至大樹區視察抗旱水井施工進度。報系資料照片
高雄市長陳其邁（右二）在今年1月初親至大樹區視察抗旱水井施工進度。報系資料照片

抗旱 水利局 南化水庫 高屏溪 水資源

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