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燒金紙造成空氣汙染擾民怨 屏東市慈鳳宮：研議改善

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
燒金造成空氣汙染擾民怨，屏東市慈鳳宮：研議改善。記者張已亷／攝影
燒金造成空氣汙染擾民怨，屏東市慈鳳宮：研議改善。記者張已亷／攝影

年節期間到廟宇參拜、燒金是台灣民眾的例行公事，屏東縣內各宮廟逢神明重大慶典，都會收運集中至環保局專爐專燒、降低空氣污染，而位於屏東市區的慈鳳宮提供散客焚燒，引起民眾抱怨空氣汙染，廟方表示，將研議設置環保金爐，維持信仰習俗、保護空氣品質。

屏東縣環保局109年設置「金屏安」環保金爐，廟方紙錢由縣府搭建的環保金爐統一燒化，改善空氣汙染問題，縣內各信仰中心配合政府環保政策，分別有不同作法，玉皇宮自去年封爐不再燃燒紙錢，都城隍廟則自行搭建環保金爐提升防汙效能，僅慈鳳宮維持少量焚燒。

慈鳳宮表示，廟方積極配合政府紙錢減量、集中處理等環保政策措施，也提醒民眾廟宇禁止其餘各類金紙、銀紙，僅接受焚燒環保金紙，並於重大節慶統一收運至環保金爐集中燒化，處理廢棄煙灰，以免造成空氣汙染。

廟方指出，基於傳統習俗、宗教信仰，不少信眾仍習慣在廟中焚燒紙錢，以獲得神明庇護，因此研議更新舊爐改為環保金爐，以兼顧民間宗教信仰並解決環保問題。

燒金造成空氣汙染擾民怨，屏東市慈鳳宮：研議改善。記者張已亷／攝影
燒金造成空氣汙染擾民怨，屏東市慈鳳宮：研議改善。記者張已亷／攝影
燒金造成空氣汙染擾民怨，屏東市慈鳳宮：研議改善。記者張已亷／攝影
燒金造成空氣汙染擾民怨，屏東市慈鳳宮：研議改善。記者張已亷／攝影

屏東縣 信仰 空氣汙染

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