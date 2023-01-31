佳樂水春節年假重開張 人氣回流！服務太陽春惹遊客嘀咕

有「大自然地理地室」美名的屏東滿州鄉佳樂水風景區，因經營不善加上疫情去年3月底停止營運，滿州鄉公所於除夕日起恢復營運，連假期間門票和停車費均半價優惠，年假平均每天2000人入園，10天就帶進40萬元收入，遊客抱怨最多仍是少了休息區和餐飲服務；鄉長古榮福說，這證明佳樂水魅力不減，半價將延長1個月，並導入餐飲市集和露營車夜宿服務，盼重現風華。

位於墾丁國家公園東南邊陲地的佳樂水風景區，以礁岩海岸地形、海天一色美景聞名，由前總統蔣經國命名，為鄉公所公共造產；1958年開園，曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，曾締造鄉立公共造產的「金雞母」傳奇，也是許多四、五年級生的美麗回憶，之後因建設停滯開始下滑，陸客來台旅遊禁令後加上疫情和近百員工薪資開銷，公所入不敷出去年3月底停止營運。

「事在人為，美麗的風景不會寂寞！」新任滿州鄉長古榮福說，佳樂水獨特的奇岩怪石海岸地形，比北台灣的野柳更勝一籌，之所以會出現虧損進而沒落，主要是建設倒退，連基本的遊客餐飲、伴手禮採購、遊客休息區都沒有，且人事開銷大，碰上陸客禁令和疫情限制，終致不支倒地；他選舉時就開出重啟營運政見，縮減人事，在鄉代會支持下恢復營運，因少了遊園車和導覽解說服務祭出半價優惠，視狀況恢復百元票價。

佳樂水風景區睽違10個月後於除夕日恢復營運，年假期間平均每天2000人入園，10天帶進40萬元收入，雖超過疫前水準，但遊客抱怨最多仍是現場沒有休息區和餐飲服務，且全區步行約需2至3小時，對高齡長者、幼兒不方便；古榮福說，近期將導入餐飲、市集和露營車夜宿服務，並採購環保的電動自行車，方便遊客遊園，延長遊客遊園時間，盼重現風華；至於周邊仍封閉的漁村公園港口吊橋，需重新檢修安全設施後再恢復營運，短期內不會開放。