駕駛注意！高雄輕軌大順路段 2月1日起陸續禁止左轉

今天是春節連假第二個開工日，高雄輕軌大順路段在1月起進行施工，多處路口開始禁止左轉，但農曆年前因應採買、返鄉人潮，有9處路口開放左轉，高市捷運局宣布，明起全線將陸續實施禁止左轉，請駕駛人行經時特別留意。

捷運局指出，實施左轉管制後，大順路沿線車流僅可直行或右轉，特別提醒用路人提前或延後以右轉P-turn方式進行左轉，也建議用路人多利用鄰近東西向替代道路（明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線。

駕駛林先生表示，大順路多數路口已禁止左轉一陣子，對於駕駛人來說相當不便，但為了往後輕軌通行也算是提前習慣。機車騎士王先生說，禁止左轉對機車族影響不大，機車可待轉後左轉，但常常看到不守規矩的汽車仍違規左轉。

大順路段各工區在今年1月13日完成架設圍籬，進行箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程，目標是年底成圓全線完工通車。捷運局指出，過年期間大順路段保留9處路口可左轉，但2月1日起，原設有左轉專用車道的7處路口，包括自由路、民族路、龍德新路、莊敬路、建興路、建國路、中正路等，將配合輕軌工程陸續關閉各路口左轉時相。另建工路及覺民路2處路口會在2月6日起關閉路口左轉時相。