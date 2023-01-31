快訊

6台灣人旅日點3碗拉麵「輪流吃」被罵 「日本的歐吉桑」揭關鍵原因

安于晴公開出面還原遭勒索真相！泰國警方認錯道歉

王先正「圖文會友」展 金門睿友文學館談文論史說故事

中央社／ 金門縣31日電

金門縣寫作協會理事長王先正「圖文會友」作品展在睿友文學館展出中，愛閱讀的王先正謙稱，自己的作品是拾人牙慧、淺嘗即止；睿友文學館邀文友觀賞王先正談文論史說故事。

位於金門縣金沙鎮碧山村的睿友文學館，是為了活化金門縣定古蹟「睿友學校」而設立，每季辦理一檔在地文史作家展覽，4年來未曾間斷。

館長陳長慶告訴中央社記者，睿友文學館不但是文青旅客來金的走訪夯點，雲林等縣市文化主管也曾帶隊前來「取經」，觀摩金門如何善用古蹟。

陳長慶表示，古蹟修復後如果大門深鎖，成了「蚊子館」，就失去修復意義，因此4年來他堅持每3個月在睿友文學館辦理一檔展覽，邀請在地文史工作者、作家展出畢生代表作，提升金門文史藝術家能見度，推廣金門藝文，即便遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也如期辦理，共辦了16檔展出。

陳長慶指出，人品與作品相輔相成，展覽才不會遭人質疑；這次邀請王先正是因為他擔任兩屆門縣寫作協會理事長，也曾在金門日報專欄執筆多年，尤其對文學與歷史的解讀有獨到見地，加上與知名藝文人士互動頻繁，搭配不少合照，因此這檔展覽命名為「圖文會友」。

談到與知名文人的互動，王先正指著展場他與學者王曉波的合影說，在早年一黨獨大的年代，他佩服「中華雜誌」創辦人胡秋原向政府直言的道德勇氣，因而致函表達敬意，並署名「金門讀者王先正」；這封信披露後，敵對陣營質疑是捏造的，甚至去電金門縣政府求證王先正是否真有其人，王曉波為文批判質疑者，讓王先正對王曉波的仗義執言，銘感五內。

多年後，王先正在文訊雜誌文藝雅集場合巧遇王曉波，主動要求合影。王先正說，王曉波已不記得他，但仍樂於與他合影；與王曉波近距離接觸，讓王先正感受王曉波是個心胸寬大的人。

另外，「圖文會友」展示王先正與知名作家朱西甯有關「借問大將誰」的信件影本。王先正說，他好奇朱西甯「將軍令」書中人物所指何人，而致函「對號入座」，很開心獲得朱西甯回覆，部分人物他也猜對了。

王先正表示，自己很享受閱讀樂趣，但不是很努力寫作的人，不管談文論史都是拾人牙慧、淺嘗即止，深度不足；睿友文學館為他辦理這次展出，他自覺汗顏，所幸過往寫作資料都留下紀錄 ，剪剪貼貼，加上出賣「攝相」，利用與名人的合影和自己的攝影作品，以壯聲色，總算撐起這檔展覽。「圖文會友」作品展出到3月30日。

金門 古蹟

延伸閱讀

陳福海：期許金門在美中台關係扮演關鍵角色

金酒准輸陸 陳玉珍送宋濤一條根喻「兩岸同屬一條根」

陳福海赴陸 提大嶝居民比照金門縣民三節配酒掀熱議

影／漲潮金門建功嶼再傳10名遊客受困 消防人員馳速救援

相關新聞

駕駛注意！高雄輕軌大順路段 2月1日起陸續禁止左轉

今天是春節連假第二個開工日，高雄輕軌大順路段在1月起進行施工，多處路口開始禁止左轉，但農曆年前因應採買、返鄉人潮，有9處...

酒氛剛好 齊聚高雄歡食暢飲同樂

南高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」， 打造第二品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」時尚餐酒餐廳，於漢神百貨本館新開幕， 帶來更加寬敞舒適又摩登的用餐環境，料理與酒款選擇更豐富，輕鬆享受微醺滋味吧！

初九天公生 乞龜、吃壽麵祈福

昨天年初九天公生，屏東縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清齊聚屏東市玉皇宮出席祝壽儀式，廟方統計，初七至初九3天湧入近...

佳樂水春節年假重開張 人氣回流！服務太陽春惹遊客嘀咕

有「大自然地理地室」美名的屏東滿州鄉佳樂水風景區，因經營不善加上疫情去年3月底停止營運，滿州鄉公所於除夕日起恢復營運，連...

高雄獎不停！2022台灣設計展獲美國MUSE設計大獎1金2銀

2022台灣設計展所榮獲美國MUSE設計大獎1金、2銀，獎盃甫送達高市府。青年局指出，台灣設計展「青春限動YOUTH S...

林園海堤廢管整治 變身賞景步道

春節後開工首日，高雄市長陳其邁昨視察林園區東西汕海堤整治工程，他說，林園汕尾是石斑魚養殖重要基地，堤岸改善工程去年啟動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。