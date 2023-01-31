高雄獎不停！2022台灣設計展獲美國MUSE設計大獎1金2銀

2022台灣設計展所榮獲美國MUSE設計大獎1金、2銀，獎盃甫送達高市府。青年局指出，台灣設計展「青春限動YOUTH STORY」展區勇奪美國MUSE設計大獎概念設計金獎，「不朽青春YOUNG AT HEART」展區榮獲概念設計銀獎；青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」也拿下室內設計銀獎。

今天接任文化部長的史哲，在高雄市副市長任內推動2022台灣設計展參加美國MUSE設計大獎。他表示，將持續推動自己深信也努力實踐的「壯大台灣內容、建立文化自信」。

史哲在2022台灣設計展期間，將港灣優勢結合高雄百年人文歷史，蓄積城市深層的多元能量，設計成為一種社會上強而有力的能源，成功將屬於高雄遼闊的視野格局，熱情海派的城市特質，展現在世界面前，未來將以文化力量傳動著台灣前進的引擎。

高雄市青年局長張以理表示，身為高雄在地青年，深刻感受到高雄軟硬體文化建設是不斷超速前進中。自學生時期由史部長手中接下青春設計節獎座，至自己擔任青年局長期間，都傳承文化設計等領域開疆闢土的經驗，並推動一連串關於青年文創人才發展政策。