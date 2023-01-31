真愛無價！老婆一句「想你」 麥當勞一袋變千元曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄一名男網友和老婆吵架，騎Ubike負氣離家，結果半路老婆打來「想你」電話，讓他氣消，還買了一大袋麥當勞回家吃，卻因趕不上高捷末班車，讓他得花1000元搭小黃，讓網友直說「真愛無價」。（示意圖）圖／麥當勞提供
高雄一名男網友和老婆吵架，騎Ubike負氣離家，結果半路老婆打來「想你」電話，讓他氣消，還買了一大袋麥當勞回家吃，卻因趕不上高捷末班車，讓他得花1000元搭小黃，讓網友直說「真愛無價」。（示意圖）圖／麥當勞提供

高雄一名男網友年初六和老婆吵架，騎Ubike負氣離家，原本想騎到台南找同學，順便消耗過年囤積的脂肪，結果半路老婆打來「想你」電話，讓他氣消，還買了一大袋麥當勞回家吃，卻因趕不上高捷末班車，讓他花1000元搭小黃返家，讓網友直說「真愛無價」。

高雄男網友在網路社群PTT發文，指1月27日晚上8點多，和老婆吵架，一氣之下，他穿著短褲、戴了耳機，騎Ubike去漂撇；原PO想說一路往北騎到台南，還可以去找同學，順便發洩過年累積的脂肪。

結果原PO騎到路竹高苑科大的時候，老婆打電話來說很想他，讓他頓時氣消，還買了一大袋麥當勞要回去跟老婆一起吃。

無奈悲劇發生，原PO查了一下，發現當天深夜11點30分高捷已無區間車，於是先把腳踏車還了，改叫Uber來載，當時他和司機說，要趕去南岡山最後一班0點0分的末班車 結果司機說很勉強，應該趕不上。

果不其然，小黃在0點多1分才到捷運站，讓原PO只好默默的請司機載他回高雄，多花了1000元車錢，原PO在文末還不忘提醒大家，記得下次離家出走之前，要查好末班車是什麼時候，以免回心轉意的時候錯過。

貼文一齣，引發網友議論，有網友驚嘆「好貴的麥當勞」、「麥當勞冷掉了」；有網友安慰「當作花錢消災」；有網友說「真愛無價」、「老婆氣消無價」；有網友指「能和好真是太好了」、「可愛的小兩口」。

根據高捷網站資料顯示，高捷捷運列車在尖峰時段班距4到6分鐘，離峰時段班距不大於8分鐘；另上行往南岡山，平日和假日末班車24點2分。下行往小港平日和假日末班車為24點44分。

老婆 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞APP刮刮樂限時1日 大批網友抽中冰炫風嘆：寒流還送

行車糾紛互看不爽 汐止麥當勞門前直接開打

影／桃園麥當勞旁深夜傳爆炸聲 男持槍逼情敵炸飛他3手指

不是AI圖！大雪中唯一營業 攝影師PO夢幻麥當勞「是救世主」

相關新聞

高市藍營議員指史哲入閣「最開心的人是陳其邁」 綠議長：說法不厚道

高雄市副市長史哲前進中央，即將接掌文化部長一職，國民黨高雄市議員宋立彬說，史哲升官，最高興的人是市長陳其邁，因為府內沒人...

真愛無價！老婆一句「想你」 麥當勞一袋變千元曝原因

高雄一名男網友年初六和老婆吵架，騎Ubike負氣離家，原本想騎到台南找同學，順便消耗過年囤積的脂肪，結果半路老婆打來「想...

高雄燈會設徒步區 搭乘台鐵步行10分鐘輕鬆賞燈

2023高雄燈會移師蓮池潭，因蓮池潭周邊腹地不足，沒有停車空間，高市交通局規畫以公共運輸為主的疏運計畫，台鐵左營站運量達...

屏東台南跨域合作組建醫療團隊 共譜關懷偏鄉動人協奏曲

深耕地方長期關懷偏鄉弱勢族群的屏東恆春基督教醫院，今邁入第67年，年節期間與台南安南醫院合作，共組麻醉團隊連續2年照顧民...

產品中國卡關近2個月 金酒：損失約5千萬

金門酒廠今天表示，在縣長陳福海28日到廈門、29日拜會中國國台辦後，中國海關總署已自29日起核准金酒公司產品輸入中國；初...

春節連假屏縣保護案件平均每天23件 這兩大類是衝突主因

春節10天連假結束，屏東縣府社會處指出，10天連假中，保護通報案平均每天23件，較去年春節同期每天平均18件，每日均增5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。