真愛無價！老婆一句「想你」 麥當勞一袋變千元曝原因

高雄一名男網友年初六和老婆吵架，騎Ubike負氣離家，原本想騎到台南找同學，順便消耗過年囤積的脂肪，結果半路老婆打來「想你」電話，讓他氣消，還買了一大袋麥當勞回家吃，卻因趕不上高捷末班車，讓他花1000元搭小黃返家，讓網友直說「真愛無價」。

高雄男網友在網路社群PTT發文，指1月27日晚上8點多，和老婆吵架，一氣之下，他穿著短褲、戴了耳機，騎Ubike去漂撇；原PO想說一路往北騎到台南，還可以去找同學，順便發洩過年累積的脂肪。

結果原PO騎到路竹高苑科大的時候，老婆打電話來說很想他，讓他頓時氣消，還買了一大袋麥當勞要回去跟老婆一起吃。

無奈悲劇發生，原PO查了一下，發現當天深夜11點30分高捷已無區間車，於是先把腳踏車還了，改叫Uber來載，當時他和司機說，要趕去南岡山最後一班0點0分的末班車 結果司機說很勉強，應該趕不上。

果不其然，小黃在0點多1分才到捷運站，讓原PO只好默默的請司機載他回高雄，多花了1000元車錢，原PO在文末還不忘提醒大家，記得下次離家出走之前，要查好末班車是什麼時候，以免回心轉意的時候錯過。

貼文一齣，引發網友議論，有網友驚嘆「好貴的麥當勞」、「麥當勞冷掉了」；有網友安慰「當作花錢消災」；有網友說「真愛無價」、「老婆氣消無價」；有網友指「能和好真是太好了」、「可愛的小兩口」。

根據高捷網站資料顯示，高捷捷運列車在尖峰時段班距4到6分鐘，離峰時段班距不大於8分鐘；另上行往南岡山，平日和假日末班車24點2分。下行往小港平日和假日末班車為24點44分。