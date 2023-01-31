初九天公生 乞龜、吃壽麵祈福

昨天年初九天公生，屏東縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清齊聚屏東市玉皇宮出席祝壽儀式，廟方統計，初七至初九3天湧入近10萬人次。高雄意誠堂關帝廟乞龜活動延續逾一甲子，以白米等製成20噸大龜王遶境後，全數賑濟貧戶。

屏東市玉皇宮昨上午準備2萬份萬壽麵發送給信眾，縣議員李世斌、陳揚、市民代表李玉萍等人到場當志工，協助發放給民眾食用。玉皇宮主委陳懿惠表示，往年天公生都會發放壽麵，受疫情影響停辦2年，香客很期待恢復舉辦，今年準備2萬份壽麵，廟方動員大批志工分工合作煮麵，清晨6點即出現排隊人潮，信徒領麵分享喜氣，也入廟祈求新春開運。

高雄意誠堂關帝廟乞龜活動，參與遶境的二龜王龜殼鋪滿百元紙鈔及美金紙幣。記者王昭月／攝影

高雄苓雅區意誠堂關帝廟乞龜活動延續逾一甲子，每年乞龜活動是重頭戲。廟方先前委託樹德科大NPO中心辦理「Q版乞龜設計徵選」，昨天由重達20噸大龜王率二龜王、三龜王等10多隻龜上路遶境，走訪新興、苓雅、鳳山等12家宮廟，巨大龜王所到之處引側目，江姓家長帶孩子觸摸體驗，直呼「好好玩」。

意誠堂今年製作大大小小500隻龜王供乞龜，主委洪榮豐說，除3兩重的黃金龜需委外製作，其他由志工合力完成，不假手他人。

洪榮豐表示，過去供乞龜的龜王以沙其瑪、餅乾糖果等食品製作，爐主乞回後吃不完形同浪費，今年大龜王以白米、米粉、五穀粉及咖啡包填充，全數賑濟貧戶，一包不留，更具意義。昨天隨同大龜王遶境的龜群中，還有全身鋪百元台幣及1元美金紙幣的「鈔票龜」，相當討喜。

洪榮豐說，意誠堂乞龜活動昨晚是另一波重點，晚間6點在海邊路辦「拉龜王」祈福，有2000多人報名，初十至十七，每晚7點30分及9點各有一場拉龜活動，參加者可獲得LED手環。