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春節收假 金門航空站候補疏運順利

中央社／ 金門縣30日電

金門航空站今天表示，自28日成立112年春節聯合候補櫃檯，今晚8時10分末班機離站後，宣告3天的春節收假疏運任務，圓滿達成。3天有461人登記候補，無法與往年上萬候補人次相比。

航空站晚間發布新聞稿指出，112年度春節候補疏運任務因春節假期間較往年長，尚義機場24日至30日單向疏運人次高達3萬5000餘人，28日到30日3天聯合候補櫃檯登機候補人數，各航線登記人數共461人，3天分別協助各航線候補搭機人數161人、76人、58人，共295人。

航空站主任洪念慈說明，今年因天候佳，即使班班客滿，班機都能正常起降，空中疏運順暢，使返鄉過春節的候補旅客都順利搭機返回工作地；不過，與往年候補人數動輒高達上萬人次，「一位難求」擁擠的盛況，確實不可同日而語。

春節聯合候補櫃檯服務期間，縣府觀光處現場協助候補服務及提供礦泉水、糖果，讓旅客對疏運作業感到既滿意又窩心。洪念慈感謝縣府團隊、立委陳玉珍服務處及金防部、航空公司等工作人員犧牲假期投入春運疏運作業，每天自清晨6時30分起輪班在機場待命服務旅客，直至航班結束才能返家休憩，圓滿達成疏運任務。

洪念慈表示，金門航空站自2015年建置「聯合候補系統」，查詢人數達到900萬人次，績效顯著。他說，平日「聯合候補系統」作業採聯合登記各家候補；春節、霧季期間則採聯合補位作業機制，同時透過第四台轉播、航空站官網等公布即時訊息與查詢等功能，讓候補流程作業簡單便利、資訊公開透明。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，航空站籲請民眾多使用「線上會員候補系統」。洪念慈說明，這個系統自2017年7月正式啟用，已完成會員註冊的旅客透過電腦網路、手機APP、QR Code等管道，在家也可以輕輕鬆鬆登記候補，免除往返奔波舟車勞頓之苦，同時減少人群集聚，保護自身健康。

春節 機場

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