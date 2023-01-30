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高雄燈會設徒步區 搭乘台鐵步行10分鐘輕鬆賞燈

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
2023高雄燈會移師蓮池潭，交通局在外圍開闢臨時機車停車場，建議民眾多搭乘大眾運輸賞燈。記者林巧璉／翻攝
2023高雄燈會移師蓮池潭，交通局在外圍開闢臨時機車停車場，建議民眾多搭乘大眾運輸賞燈。記者林巧璉／翻攝

2023高雄燈會移師蓮池潭，因蓮池潭周邊腹地不足，沒有停車空間，高市交通局規畫以公共運輸為主的疏運計畫，台鐵左營站運量達8千人，比平常增加13倍。交通局也在外圍開闢臨時機車停車場，不提供汽車停車場，設有賞燈接駁專車，協調台鐵、捷運加開疏運班次，確保燈區周邊交通順暢。

交通局指出，燈會期間蓮池潭周邊道路下午4點起實施交通管制，管制區域內設置環潭徒步區，提供民眾最佳步行賞燈體驗。區外翠華路因銜接國道10末端出入口，平日交通量大，警察局每日派出100人次的警義交在翠華路、左營大路沿線等重要路口節點執行交通管制，疏導車輛改走外圍替代道路。

燈會期間，交通局肩負重責，每晚在蓮潭指揮中心開檢討會議，動態研議交通改善計畫。也派員隨時針對周邊路段人車流通行狀況即時調整綠燈通行秒數。活動迄今周邊主要道路翠華路、左營大路路段平均旅行速率均可維持在30公里／小時以上，道路服務水準維持在C級以上。

交通局表示，高雄燈會時間1月26日至2月5日，開幕至今，公共運輸發揮很大功效，捷運、台鐵及賞燈接駁公車運量激增。台鐵左營（舊城）站的日運量達8000人次，是平日的14倍，賞燈公車每日更是載運8000至10000人次。鄰近燈區的捷運左營站、生態園區站，出站人次量倍增，每日3.2萬人次。民眾陳先生說，自己與家人就搭台鐵再步行10分鐘抵達會場，非常方便。

台鐵 燈會 捷運

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