屏東台南跨域合作組建醫療團隊 共譜關懷偏鄉動人協奏曲

深耕地方長期關懷偏鄉弱勢族群的屏東恆春基督教醫院，今邁入第67年，年節期間與台南安南醫院合作，共組麻醉團隊連續2年照顧民眾健康不打烊，為國境之南提供強而有力的醫療後盾，互助共譜動人協奏曲。

安南醫院長林聖哲與麻醉科主任醫師蘇翔號召4位麻醉科醫師組成「安南麻醉支援行動隊」，於春節期間到恆春半島待命，讓恆基唯一的麻醉科醫師能獲得適當的休息，儲備更多能量來照顧台灣尾鄉親。

「未來若有機會，很樂意繼續來偏鄉協助」麻醉科主任醫師蘇翔說，這次合作更積極號召科內醫師謝介平、胡紀豪與沙鹿光田醫院醫師張家昇共同前來支援，在連假期間持續提供地方安全健康防護網，讓恆春半島的麻醉醫療零死角。