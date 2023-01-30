屏東台南跨域合作組建醫療團隊 共譜關懷偏鄉動人協奏曲
深耕地方長期關懷偏鄉弱勢族群的屏東恆春基督教醫院，今邁入第67年，年節期間與台南安南醫院合作，共組麻醉團隊連續2年照顧民眾健康不打烊，為國境之南提供強而有力的醫療後盾，互助共譜動人協奏曲。
安南醫院長林聖哲與麻醉科主任醫師蘇翔號召4位麻醉科醫師組成「安南麻醉支援行動隊」，於春節期間到恆春半島待命，讓恆基唯一的麻醉科醫師能獲得適當的休息，儲備更多能量來照顧台灣尾鄉親。
「未來若有機會，很樂意繼續來偏鄉協助」麻醉科主任醫師蘇翔說，這次合作更積極號召科內醫師謝介平、胡紀豪與沙鹿光田醫院醫師張家昇共同前來支援，在連假期間持續提供地方安全健康防護網，讓恆春半島的麻醉醫療零死角。
「自己不是孤軍作戰」恆基院長黃健榮表示，恆春半島幅員廣大，偏鄉醫療人力資源時常面臨緊繃短缺，面對分秒必爭的患者，團隊不分節慶、晝夜，24小時待命，今年與安南醫院再次合作，組建專業麻醉團隊，彼此如同兄弟義氣相挺，為偏遠地區付出犧牲精神，「心裡除了感恩之外，也受到鼓舞」。
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