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高市藍營議員指史哲入閣「最開心的人是陳其邁」 綠議長：說法不厚道
高雄市副市長史哲前進中央，即將接掌文化部長一職，國民黨高雄市議員宋立彬說，史哲升官，最高興的人是市長陳其邁，因為府內沒人監視了。民進黨高雄市議長康裕成說，明明是好事一樁卻刻意扭曲，這說法不厚道。
高雄市政府有3位副市長，分別是史哲、林欽榮、羅達生，各有不同定位，業管領域不同。史哲是民進黨新潮流要角，政治性較強，不只處理政策，也擅長處理政治。
宋立彬在臉書發文寫「開工日，有人以後輕鬆了。地下市長升官發財，現在最高興的人應該是陳其邁市長，因為市府沒人監視他了！」
宋立彬指出，史哲是新潮流在高雄政府的頭人，甚至被認為是「地下市長」，新潮流會防止陳其邁在高雄坐大，陳其邁、史哲表面上互相尊重，其實不同心。
對於宋立彬說法，康裕成不以為然，她說，明明是好事一樁，理當祝福才對，卻硬要潑冷水，這不是高雄人的氣度，損人說法不厚道。康也說，宋當議員大可監督，別酸言酸語，應該展現高雄人氣度給祝福。
史哲今天照常參加陳其邁主持的市府晨會，陳其邁在會中肯定史哲在副市長任內籌辦跨百光年、台灣燈會、文博會、台灣設計展等重大活動，辦得有聲有色，打開城市能見度，也展現高雄軟實力。對於副市長懸缺，陳其邁表示，會盡快補實，用人沒有派系思考，將對準高雄整體發展做最適當選擇，原則很清楚就是用人唯才、不分黨派。
誰來接棒當副市長，地方臆測版本多。宋立彬說，他看好去年初退休的市府前秘書長楊明州出線機率大，楊和陳其邁有共事經驗，也是新潮流能接受的人選。康裕成則說，楊明州和現任副市長林欽榮強項都在工務領域，背景重疊，是楊明州機率不大。
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