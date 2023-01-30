春節連假屏縣保護案件平均每天23件 這兩大類是衝突主因

春節10天連假結束，屏東縣府社會處指出，10天連假中，保護通報案平均每天23件，較去年春節同期每天平均18件，每日均增5件，保護通報案件中，家暴案占多數有75％，主要衝突原因大多是財務、假期安排例如回娘家等為主因。

縣府社會處統計，1月20日至29日，10天連假，處理人身安全保護通報與緊急處遇計232件，其中家暴案件占最多數172件（75.3%）、兒少保護28件（約12.1%）、脆弱家庭17件（約6.9%）、性侵害及性剝削案件15件（約5.7%），備勤社工緊急出勤評估3件。

社會處指出，平均每日受理約23件保護案件，相較去年18件，每日增加5件。其中成人家暴案，親密關係比例約占6成2、家屬關係占3成7。

社會處分析，親密關係間衝突主因有春節期間財務、假期安排（例如回娘家）出現衝突，但親密關係案件中，家庭關係本身即緊張疏離，因假期間互動頻率多而拉升暴力頻率。家屬關係因過年期間親屬團聚，有飲酒、假期活動安排或討論到家中事務，像是土地、財務或照顧分配議題所衍伸。整體數據，過年期間家屬間發生衝突，較平常時間為多。

社會處指出，返家過年親屬互動頻增，溝通衝突亦增，家人間相處難免因意見不同而爭執，當外在環境壓力變大，往往易導致情緒失控造成暴力傷害。

社會處呼籲，如因家人相處發生暴力衝突問題，或發現親友、鄰居遭受家暴威脅，撥打113保護專線，及時制止暴力傷害持續擴大。113專線免付費，民眾可利用手機、室內電話或公共電話撥打，113並提供英語、越南語、印尼語、泰語和柬埔寨語、日語等6國語言線上通譯，外籍人士也可以得到適切服務。

另外，春節期間，復康巴士使用人次為1177人次，提供熱博接送121人次，今年度春節連假使用身障復康巴士主要用途為就醫看診、回鄉探親、返家過節、休閒旅遊以及配合熱博提供定點接駁身障者春節旅遊服務。遊民收容所春節期間提供熱食、低溫訪視、保暖用品、臨時收容、體溫測量、安置服務，總服務案量為622人次，主要為提供臨時安置服務及民生物資協助。春節不打烊服務共計2031人次，相較去年1712人次，服務使用量增加約二成。

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