快訊

哭哭...台積電大漲40元 逾3萬小股東年前下車「虧大了」

日本機場本月第2起「炸彈恐嚇」 全日空2航班臨時取消

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

產品中國卡關近2個月 金酒：損失約5千萬

中央社／ 金門縣30日電
金門酒廠技術副總經理余泓麟30日表示，2022年12月金酒產品暫停進口中國，以金酒一年銷售廈門營業額新台幣3億元估算，2個月以來，損失金額5000萬元左右。 中央社
金門酒廠技術副總經理余泓麟30日表示，2022年12月金酒產品暫停進口中國，以金酒一年銷售廈門營業額新台幣3億元估算，2個月以來，損失金額5000萬元左右。 中央社

金門酒廠今天表示，在縣長陳福海28日到廈門、29日拜會中國國台辦後，中國海關總署已自29日起核准金酒公司產品輸入中國；初估近2個月來金酒輸中卡關，損失營業額約新台幣5000萬元。

金酒技術副總經理余泓麟接受媒體聯訪表示，這次金酒公司產品在2022年12月被通知暫停進口後，在華註冊編號能於2個月內重新取得核准，感謝中國國務院台灣事務辦公室、海關總署等相關單位協助，以及陳福海率縣府團隊與立委陳玉珍多次與中國相關單位溝通取得共識，才能有如此成果。

余泓麟表示，2022年12月金酒產品暫停進口中國，以金酒一年銷售廈門營業額3億元估算，2個月以來，損失金額5000萬元左右。

金酒公司於2021年12月28日取得在華註冊編號，2022年3月接獲通知應於4月30日前補提產品原料來源地及非來自日本10縣市聲明；金酒於4月中提送，並透過海峽兩岸食品安全協議管道協助傳送給中國方面。

余泓麟說明，2022年8月3日金酒接獲通知指出，申請的「蒸餾酒及其配製酒」註冊文件尚有欠缺，「產地聲明等檔相關標識及文字不符合要求，且未按要求提供企業生產許可證明、對照檢查材料、符合性聲明等補充材料」；金酒在8月中補送相關資料。

隨後，金酒於2022年12月12日接獲通知指出，回復補充材料不合格情況，「企業申請書和生產許可證明等檔相關標識及文字不符合要求」；余泓麟解釋，有關補充材料金酒已於2022年12月13日以快捷郵件寄出予主管機關，主管機關並於12月15日將資料以郵件方式轉送中國海關總署審查。

余泓麟表示，經商請廈門公司協助聯繫國台辦等相關單位，將文字不符合要求內容協助檢視，並經指導依中國規定標準重新提供資料；2023年1月13日，金酒將更新修正後資料提供中國，國台辦等相關單位得知後也商請海關總署協助，海關總署要求相關單位抓緊時間審查，由於是針對所有送件者全部一併處理，因此需要作業時間。

余泓麟說，陳福海1月28日率縣府團隊與陳玉珍前往廈門，29日拜會國台辦主任宋濤等人，國台辦隨後轉知中國海關總署，已於2023年1月29日起核准金酒公司產品可輸入中國。

金酒

延伸閱讀

陳福海：期許金門在美中台關係扮演關鍵角色

陳福海結束廈門旋風行 盼小三通續行

陳福海赴廈門會宋濤 陸海關總署核准金酒進口即日起輸入

金酒准輸陸 陳玉珍送宋濤一條根喻「兩岸同屬一條根」

相關新聞

「別只care蔣萬安」 高雄燈會花燈也被酸「塔綠班美學」

台灣燈會在台北2月5日登場，政治立場被認為偏綠的臉書粉專「wecare高雄」日前貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型...

產品中國卡關近2個月 金酒：損失約5千萬

金門酒廠今天表示，在縣長陳福海28日到廈門、29日拜會中國國台辦後，中國海關總署已自29日起核准金酒公司產品輸入中國；初...

春節連假屏縣保護案件平均每天23件 這兩大類是衝突主因

春節10天連假結束，屏東縣府社會處指出，10天連假中，保護通報案平均每天23件，較去年春節同期每天平均18件，每日均增5...

陳福海：期許金門在美中台關係扮演關鍵角色

金門縣長陳福海今天說，未年4年整體大環境改變劇烈，在兩岸緊張氛圍中，期許金門在美國、中國大陸和台灣關係中扮演關鍵角色，也...

澎湖春節疏運順暢 陳光復慰勉工作人員

春節年假告一段落，澎湖縣長陳光復今天前往澎湖機場，慰勉執勤工作人員辛勞，感謝春節疏運期間犧牲假期，維持機場運作，讓鄉親順...

高雄意誠堂20噸電動大龜王上街遶境 引路人側目

農曆大年初九天公生，南台灣陽光乍露，高雄意誠堂關帝廟自製的20噸大龜王今天領銜遶境，為國家社會祈福求安，以3200包白米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。