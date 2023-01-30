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高雄意誠堂20噸電動大龜王上街遶境 引路人側目

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
參與遶境的二龜王，龜殼鋪滿百元紙鈔及美金紙幣。記者王昭月／攝影
參與遶境的二龜王，龜殼鋪滿百元紙鈔及美金紙幣。記者王昭月／攝影

農曆大年初九天公生，南台灣陽光乍露，高雄意誠堂關帝廟自製的20噸大龜王今天領銜遶境，為國家社會祈福求安，以3200包白米及炊粉、咖啡包等食品堆砌而成的大龜王，元宵過後也將發放中低收入貧戶，估約5000戶受惠。

高雄苓雅區意誠堂關帝廟乞龜活動舉辦逾一甲子，每年乞龜活動是重頭戲。廟方先前委託樹德科大NPO中心辦理「Q版乞龜設計徵選」活動，今天則由重達20噸的大龜王率二龜王、三龜王等10多隻龜龜上路遶境，走訪新興、苓雅、鳳山等12間宮廟，巨大龜王所經之處，引起路人側目，江姓家長帶著小朋友觸摸，直呼「好好玩」。

意誠堂今年共製作大大小小5000隻龜王供乞龜，主任委員洪榮豐說，除3兩重的黃金龜需委由製作外，其他都由志工合力完成，完全不假手他人。且隨時代演進，大龜王除改成「電動版」，更加活靈活現，噴上乾冰，還能騰雲駕霧。

洪榮豐表示，過去供乞龜的龜王，都以沙其瑪、餅乾糖果等食品製作，但爐主乞回後吃不完形同浪費，現在的大龜王改以白米、米粉、五穀粉及咖啡包填充，最後全數賑濟貧戶，一包不留，更具意義。

今天隨同大龜王遶境的龜王中，還有全身鋪上百元台幣及1元美金紙幣的龜王現蹤，特別引人側目，意誠堂指有台商還要求要有「韓元」的。

洪榮豐表示，意誠堂乞龜活動今晚起進入重頭戲，晚間6點在海邊路舉辦「拉龜王」祈福活動，已有2000多人報名，大年初10至17每晚7點半及9點各有一場拉龜活動，參加者可送守護安全的LED手環。

意誠堂主委洪榮豐表示，供乞龜的大龜王以3200包白米及炊粉、咖啡包等食品堆砌而成，元宵後發放貧戶，估約5000戶受惠。記者王昭月／攝影
意誠堂主委洪榮豐表示，供乞龜的大龜王以3200包白米及炊粉、咖啡包等食品堆砌而成，元宵後發放貧戶，估約5000戶受惠。記者王昭月／攝影
有媽媽抱著小朋友摸龜，直呼好好玩。記者王昭月／攝影
有媽媽抱著小朋友摸龜，直呼好好玩。記者王昭月／攝影
意誠堂20噸重大龜王今天率大小龜王遶境祈福，所到之處引起路人側目。記者王昭月／攝影
意誠堂20噸重大龜王今天率大小龜王遶境祈福，所到之處引起路人側目。記者王昭月／攝影

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