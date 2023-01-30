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全國最高霧台谷川大橋頻傳人墜橋 公路總局加高護欄

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉谷川大橋近期在做護欄加高工程。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉谷川大橋近期在做護欄加高工程。記者劉星君／攝影

全國最高公路大橋屏東縣霧台鄉谷川大橋，是通往霧台鄉主要橋梁，2011年1月完工啟用，近年來卻發生多起尋短墜橋事故，霧台鄉公所與居民建議下，公路總局近期已展開橋梁加高護欄工程，霧台鄉長巴正義說，透過工程防護，讓谷川大橋只有美麗，不要再有哀愁。

屏東縣霧台鄉谷川大橋是通往霧台鄉唯一聯外橋梁，前身為伊拉橋，八八風災超大豪雨讓伊拉橋沖毀，經重建後，成為全國橋墩最高99公尺，全長654公尺、寬10公尺的谷川大橋，跨越隘寮北溪，2011年完工啟用，以魯凱族傳統圖文橋梁景觀設計，也是霧台鄉重要地標。

「谷川大橋只有美麗，不要再有哀愁」，霧台鄉長巴正義說，谷川大橋通車後，墜橋事件頻傳，讓當地居民活在恐懼當中，心理都有陰霾，透過加高護欄工程，防止憾事發生。

谷川部落傳統領袖muni（慕妮）說，印象中至少有5人墜橋，部落不希望這樣事情發生，要求相關單位做類似圍籬圍牆。

谷川部落居民杜雲龍說，谷川大橋蓋好後到現在幾乎一年走一個，會有不知名旅客到這裡，尋求想要世界，有了這些圍欄可以擋住一些不必要災害，防止攀爬、墜橋。

據了解，谷川大橋近兩年發生三起墜橋自殺事件。

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屏東縣霧台鄉谷川大橋近期在做護欄加高工程。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉谷川大橋近期在做護欄加高工程。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉谷川大橋近期在做護欄加高工程。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉谷川大橋近期在做護欄加高工程。記者劉星君／攝影
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