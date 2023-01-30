視察林園東西汕海堤整治 陳其邁：要做就做到最好
今天是春節連假後第一個開工日，高雄市長陳其邁今視察林園區東西汕海堤整治工程，林園區是國內石斑培育重鎮，供應量占全台8成。陳其邁說，林園汕尾是石斑魚養殖重要的基地，堤岸改善工程從去年啟動，總經費逾4億元。解決排水管線雜亂狀況，改善周邊環境、綠美化後可供民眾運動、休憩，同時也拓寬道路。
視察期間陳其邁廣聽民意，市議員王耀裕、邱于軒等人都提出建議，要求增加沙灘綠美化範圍和爐祭殿周邊增設遊具等。陳其邁也將麥克風一一遞給在地里長，詢問還有哪些需求。西汕里里長邱鐘城說，堤岸目前規畫的涼亭僅兩處，對長輩來說距離太遠，希望能再增設，讓年者長散步起來更輕鬆。東汕里里長王福成則說，希望工程能延伸汕尾漁港一帶，這樣交通會更便利。
陳其邁說，要做就做到最好，要水利局依照地方反應的需求評估，能做的都要完成，給民眾更好的生活環境。但是在擴大沙灘綠美化時，務必注意管線安全，「這是養殖戶的生財工具，水管壞掉會被罵到臭頭。」
汕尾沙灘周邊都是石斑魚苗養殖戶，需要接管取海水，但過去缺乏管理，破損的管線未移除又布設新管線，沙灘上管線凌亂為人詬病。陳其邁指出，整治工程長達2公里，工程發為四期，第一期在今年2月就會全數完工，未來林園居民可在堤岸上漫步，沙灘上管線雜亂狀況也改善。
水利局表示，過去海堤布滿養殖管線，除了有礙觀瞻也增加步行危險、修繕難度。這次利用整治計畫，將海堤改造成可收納管線的箱涵，箱涵上方改造為步道，增加民眾休閒去處。在箱涵中的管線也全數加上編號，未來養殖戶在維修會更加容易。
整治工程分為四期，後續會在沙灘上種植大葉欖仁、馬鞍藤和垂榕，未來民眾可從步道一路步行至爐祭殿公園和市境之南樹廣場，全數工程預計至114年。陳其邁說，希望第四期工程港仔埔排水至中芸漁港的都市計畫變更作業加快，同步設計，讓工期能再縮短。目前第四期1億7千萬尚未到位，也希望立委林岱樺能協助爭取。
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