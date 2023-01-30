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都發局攜手大專院校 高雄22處社區變身街巷最美風景

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄阿蓮區崙港社區，社區匠師展現營造成果。記者王昭月／翻攝
高雄阿蓮區崙港社區，社區匠師展現營造成果。記者王昭月／翻攝

高雄偏鄉近年受惠於大專院校師生深入社區蹲點，多處閒置空間陸續變身創意亮點，路竹有鴨造型座椅，湖內湖庄有四季香草園，燕巢軍方廢棄的橫山舊營區，也變成共創基地，讓昔日剛硬的軍事據點飄散藝文味兒。

高雄市都發局推動社區營造計畫，攜手大專校院深入社區帶志工們一起玩創藝，六龜、梓官等12個行政區22處閒置空間相繼「變身」，成為街巷間值得遊賞的最美風景

都發局指出，鄰近路竹科學園區的鴨寮社區，台以鸭寮發想設計出鴨造型座椅，並應用寺廟常見的「剪黏藝術」豐富整個設計，整頓成饒富趣味的鴨鴨意象場所。

另阿蓮、路竹交界的阿蓮崙港社區早期多種稻，後來從湖內區在魚塭兼養鴨獲得靈感開挖魚塭，開啟當地養鴨產業。市府輔導此社區推動「鴨鄉漫遊」創生營造計畫，結合學生團隊及社區匠師巧手，將紅磚古厝中庭改造為農村體驗場域，發展社區一日遊。

甲仙區大田社區則在東方設計大學協力下，完成「竹蔬溪」社區營造計畫，自製的社區指示牌方便遊客前往，閒置空間吸引回流青年展示手作手工藝，變成青銀共享的好地方。

位在燕巢區面前埔社區旁的廢棄橫山舊營區，經都發局結合樹德科大改造，發展成社區營造的教學、研發、實踐及創意設計工坊微聚落。都發局表示，原本的大訓練場改造為綠地、籃球場，並設置體健設施，完成修繕的建物，長期提供做為社區小學堂(圖書室)及社區日照服務據點。

都發局吳文彥局長表示，廢棄營區改造活化很不容易，未來會在既有的發展基礎下朝循環經濟、在地文化特色與地方創生進行滾動檢討，落實基地整體活化。

燕巢金山社區志工，合力鋪設草皮，把社區打造得美崙美奐。記者王昭月／翻攝
燕巢金山社區志工，合力鋪設草皮，把社區打造得美崙美奐。記者王昭月／翻攝

社區營造

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