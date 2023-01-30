天公生「呷平安」過好年 屏東市玉皇宮發放萬份壽麵

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵。記者張已亷／攝影

屏東市玉皇宮大年初九天公生，廟方準備2萬份萬壽麵發送給信眾，縣議員李世斌、陳揚、市民代表李玉萍等人前往擔任志工，協助發放給民眾食用，玉皇宮主委陳懿惠表示，疫情趨緩恢復舉辦，熱騰騰的萬壽麵讓信徒吃平安。

農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，到寺廟參拜是很多民眾的習慣，屏東市玉皇宮今年恢復發放萬壽麵的慣例，召集志工準備各式食材製作成萬壽面，免費提供給香客信眾吃平安，不到9點發放時間，廟外就出現人潮前來排隊領取。

玉皇宮主委陳懿惠表示，往年天公生都會發放壽麵，但因受疫情影響停辦2年，香客信眾都很期待恢復舉辦，今年準備2萬份壽麵，廟方動員大批志工分工合作煮麵，凌晨6點就出現排隊人潮，領麵分享喜氣，也入廟祈求新春開運。

天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵，屏東縣議員李世斌（左一）擔任志工，協助發放萬壽麵給民眾食用。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵，屏東縣議員李世斌（左一）擔任志工，協助發放萬壽麵給民眾食用。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵，吸引人潮前來排隊領取。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵，吸引人潮前來排隊領取。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵，屏東縣議員陳揚（右一）、市民代表李玉萍（左一）擔任志工，協助發放萬壽麵給民眾食用。記者張已亷／攝影
天公生「呷平安」過好年，屏東市玉皇宮發放萬份壽麵，屏東縣議員陳揚（右一）、市民代表李玉萍（左一）擔任志工，協助發放萬壽麵給民眾食用。記者張已亷／攝影

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