天公生「呷平安」過好年 屏東市玉皇宮發放萬份壽麵

屏東市玉皇宮大年初九天公生，廟方準備2萬份萬壽麵發送給信眾，縣議員李世斌、陳揚、市民代表李玉萍等人前往擔任志工，協助發放給民眾食用，玉皇宮主委陳懿惠表示，疫情趨緩恢復舉辦，熱騰騰的萬壽麵讓信徒吃平安。

農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，到寺廟參拜是很多民眾的習慣，屏東市玉皇宮今年恢復發放萬壽麵的慣例，召集志工準備各式食材製作成萬壽面，免費提供給香客信眾吃平安，不到9點發放時間，廟外就出現人潮前來排隊領取。