屏東縣府新春團拜 縣長周春米：既有基礎繼續向前
春節10天連假結束，屏東縣府今新春團拜，縣長周春米說，新的一年希望在原來基礎上繼續向前，屏東的交通、文化等建設持續跟新組成內閣爭取，發揮更大效益。另外，屏東縣府全國首創設立長照處，周春米說，如火如荼進行中，希望3月1日掛牌成立，處長人選徵詢中。
周春米致詞說，春節期間縣府團隊持續各自工作崗位努力，確保鄉親財產安全得到照顧，縣府在春節期間推動活動，感謝各局處將士用命，參觀人潮都有很棒成績。守護鄉親權益，讓屏東縣政發展是一直以來努力目標，春節假期結束了，「新的任務、準備、行動，箭在弦上」，她也要求所有局處同仁，繼續為屏東縣政努力，帶給屏東更多希望、福祉。
新春團拜，周春米也逐一贈送大吉大利水果籃給春節期間不打烊的局處們鼓勵，感謝付出。周春米說，她在12月25日上任後，對相關業務了解，新的一年希望在原來基礎上繼續向前，各局處業務都能做到確保鄉親的權益、需要，屏東的交通、文化等建設，她也會持續跟新組成內閣團隊爭取。
對於新組成的內閣團隊，周春米說，謝謝蘇貞昌院長四年來無私奉獻，對台灣社會、防疫有穩定表現，新的院長陳建仁的內閣，除了原來首長留任，新的內閣首長有專業、女性、年輕，充滿希望，陳建仁院長溫暖專業堅韌的風格上面，可以帶給台灣更新的希望與期待。
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