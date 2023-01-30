高雄春藝草地音樂會《史瑞克2》 高市交零秒差生動配樂
2023高雄春天藝術節指標性節目草地音樂會，3月4、5日晚上7點在高美館草坡，推出主打疫後療癒、逗笑人心的《史瑞克2》，是夢工廠迄今最暢銷賣座的作品。將由澳籍指揮家尼可拉斯．伯克Nicholas Buc攜手高雄市交響樂團，鉅獻零秒差生動配樂。
高雄市政府從2009年一場獨步全台草地音樂會《譚盾-臥虎藏龍》，開啟以影像畫面搭配樂團現場演出的影音音樂會。今年的草地音樂會《史瑞克2》，入圍了奧斯卡最佳動畫片及最佳原創歌曲，是無數人心中從未忘記的經典，滿滿笑料老少咸宜，也成功塑造了許多特色鮮明的角色。
高雄市文化局表示，《史瑞克2》配樂是由葛萊美獎、金球獎、黃金時段艾美獎提名作曲家哈利．葛瑞森－威廉斯Harry Gregson-Williams譜寫，其他如《花木蘭》、《絕地救援》、《普羅米修斯》）、《X戰警：金鋼狼》、《納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥》等都出自他手。
電影情節部分，從第一集史瑞克拯救高塔裡的費歐娜公主後，兩人也準備共度幸福美滿的日子。第二集加入冒險行列，翻玩古典童話，用機智笑料點綴浪漫，讓史瑞克、費歐娜公主、驢子和超人氣角色「鞋貓劍客」給你勇氣，合作無間打擊邪惡，誓死捍衛真愛。
文化局表示，人氣滿點的草地音樂會，在疫情過後終於再次開放飲食，觀眾可以鋪上野餐墊席地而坐自在飲食。《史瑞克2》草地音樂會票價499元，同場次購買4張票券，可享九折優惠。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活售票網，節目詳情可見高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw。
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