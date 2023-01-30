屏東駕駛被開單「超速666公里」嚇傻 比高鐵快卻只罰1千6真相曝光

開創人類科技新高度？汽車達人「Andy老爹」昨（29）日晚間貼出一張超誇張罰單，屏東一名駕駛開車超速被拍下，但收到罰單時卻被通知「超速666公里」，根本突破人類極限，讓這張罰單在網上引起話題。

汽車達人「Andy老爹」透過臉書分享一張超速罰單，只見罰單上標注該路段限速60公里，但該位駕駛測速狂飆到726公里，相當於超速666公里，依規定開罰1600元。

這張超扯罰單吸引超過5萬人朝聖，許多人看了都紛紛留言笑虧「超速666公里只罰1600，佛心啊！」、「開這麼快，才1600，划算～」、「比高鐵還快」、「送金氏世界紀錄啦」、「別申訴，這張留著將來給孫子看啊，可以說嘴一輩子了」、「恐怕還是不夠快才會被拍到」。

不過，經查證發現，這張照片已在網上流傳多年，根據《華視》於2013年的報導，一名郭姓駕駛當時開車確實有超速行為，但其實他的行駛時速僅72公里，因開單員警操作出錯才導致出現了這張「飆破百速」的誇張罰單。