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大年初九拜天公 萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
大年初九拜天公，萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫。記者張已亷／攝影
大年初九拜天公，萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫。記者張已亷／攝影

今天是大年初九、玉皇大帝聖誕，俗稱的「天公生」，昨日深夜11時不少民眾前往屏東玉皇宮祭拜玉皇大帝，縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清及廟方一同進行祝壽團拜儀式，祈求消災祈福，祝福縣民新的一年身體健康、萬事如意、兔年行大運。

長達10天的農曆春節假期劃下休止符，今天開始上班，正巧也是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，屏東市玉皇宮自前天初七開始湧現參拜人潮，大批民眾填寫資料拿疏文，為新的一年補運、補財庫，廟方為恭祝玉皇大帝萬壽舉行3天的平安祈福法會，發放萬壽麵2萬份，給民眾吃平安。

縣長周春米說，今天用最虔誠的心，向玉皇大天尊祈求新的一年風調雨順、國泰民安，感謝廟方志工無私的付出，從早上到凌晨，為信眾指引動線、協助祭拜，在眾神保佑之下，鄉親、屏東、台灣會越來越好，鴻兔大展！

玉皇宮主委陳懿惠說，正月初九天公生補財庫、補運活動已深植人心，初七開始接連3天進香人潮接近10萬人，另疫情趨緩再發萬壽麵，而今年屬兔值太歲、屬雞沖太歲，記得來廟安太歲，祝福大家新的一年闔家平安，財源廣進。

比鄰萬年溪，屏東市三大寺廟之一的玉皇宮，香火鼎盛每逢慶典人山人海，1950年創建於民族夜市，宮名碧山堂，崇祀媚州三媽，以扶乩濟世為旨，經兩次遷址、耗時40餘年動工擴建廟殿，1999年完成現在巍峨壯麗的宮貌，主祀神祇為玉皇上帝，廟內供奉600多座神尊、數百尊金身，涵蓋儒、道、釋三教。

屏東縣玉皇宮大年初九拜天公，縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清及廟方一同進行祝壽團拜儀式。記者張已亷／攝影
屏東縣玉皇宮大年初九拜天公，縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清及廟方一同進行祝壽團拜儀式。記者張已亷／攝影
大年初九拜天公，萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫。記者張已亷／攝影
大年初九拜天公，萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫。記者張已亷／攝影
大年初九拜天公，萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫。記者張已亷／攝影
大年初九拜天公，萬人空巷擠爆屏東玉皇宮補運、補財庫。記者張已亷／攝影
屏東縣玉皇宮大年初九拜天公，縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清及廟方一同進行祝壽團拜儀式。記者張已亷／攝影
屏東縣玉皇宮大年初九拜天公，縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清及廟方一同進行祝壽團拜儀式。記者張已亷／攝影

屏東 周春米 拜天公

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