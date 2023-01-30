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高市圖鼓山分館迎兔年與忍者兔共學 借書限量夾彩兔
高雄市立圖書館鼓山分館新春迎接福兔年，呼應品牌生態保育及融合玩具多元閱讀推廣，1月31日上午10時起，凡是個人首次辦證，並於當日借閱10本書，或是持個人借閱證借書滿20本書，可以限量雙體驗-聽障共融玩具水畫毯，及夾迷你娃娃機-葉子奶奶的手鈎彩兔，數量有限送完為止。
手鈎班老師葉惠喜表示，每周五上午課程針的好棒班集結教學成果，從米奇米妮鼠年開始，每年依不同生肖鈎出可愛萌造型作品，有牛有虎，今年特別設計溫馴的彩兔吊飾，推陳出新也很有感地步步精進，歡迎大家繼續加入龍年創作行列。
活動志工林月娥帶著遠從台北南下過寒假的3個金孫柏宇、柏霖與柏睿，一起來體驗融合玩具的忍者兔共學創意魔法水畫毯，水畫毯玩具是針對聽障人士設計的，祖孫共學同樂。
鼓山圖書分館主任劉秀珍指出，兔子的聽覺是相當敏銳，在這春暖花開的節慶中，特別從共融玩具挑選出「聽障黃色折耳兔標章」的忍者兔創意魔法水畫毯，提供大小讀者自然地共融互動同樂。讀者只要到鼓山圖書館個人首次辦證，並於當日借閱10本書；或一次借滿20本書，即可有雙種體驗。
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