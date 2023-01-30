準公幼加收才藝費 高市要開罰

近年準公共幼兒園激增，辦學參差不齊，高雄家長反映幼兒園以各種名義加收費用，陳媽媽說，近日從托嬰中心轉銜至準公共幼兒園，月費3千元，入園不久即收到才藝班宣傳單，都要另收費。高雄市教育局表示，依法幼兒園實施教保活動課程不得採分科方式，禁止提供才藝課程，違者開罰。

市府統計，高雄市公共及準公共幼兒園供應量已達9成，幼兒讀公共及準公共幼兒園，家長月繳1千至3千元之間，卻有家長反映，每月繳費超過3千元。

高雄市輔育人員職業工會秘書長楊秀彥觀察，不少準公共幼兒園巧立名目收才藝費，私幼紛紛申請加入準公共，核准率高，政策成效好看，收費存有模糊地帶，質疑「市府有把關嗎？還是為提升公托比率睜隻眼閉隻眼？」

幼兒園教師反映，教育部訂有「幼兒園教保活動課程大綱」，實施時須考量幼兒生活經驗，以統整方式實施，不能直接教才藝，家長希望孩子能多學習，幼兒園要生存，也得顧及家長期望。

教育局表示，幼兒教育應以孩子為主體，採主題、方案及學習區等統整方式實施課程，依法不可採分科教學，也不得向家長收取才藝課程費等未經教育局備查的費用。依據幼兒教育及照顧法規定，查獲違法可逐項裁罰，並要求限期改善。教育局已開罰過多所幼兒園，透過檢舉或稽查發現，對照園方課表及家長收據，若出現不應在收費單上項目，包含英語、美勞、音樂等都屬違規；若進用不合格教師，則合併開罰，罰鍰從數千元至數萬元。家長如有疑義，可向教育局反映。

市議員林智鴻說，曾聽聞準公共幼兒園在物價成本考量下，無法給足適當薪資，導致學習品質低落，政府應介入調查，若是普遍性狀態，要適度增加補助金額，確保教育品質。

市議員邱于軒指出，政府應逐年檢視補助是否符合物價波動，才能確保幼兒園品質，否則變相收費亂象難根絕。