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味覺記憶翻轉 台南無框架客家料理新滋味

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
陳俊霖在台南市北區北忠街開了一家「客兄」早餐店，設計了多樣有別於傳統客家口味的特色早餐。圖／台南客委會提供
陳俊霖在台南市北區北忠街開了一家「客兄」早餐店，設計了多樣有別於傳統客家口味的特色早餐。圖／台南客委會提供

來自屏東內埔的客家人陳俊霖，在台南市北區北忠街開了一家「客兄」早餐店，他說「客兄」代表客家兄弟的意思，取名「客兄」除了好記，也能帶有對自身客家文化的期許。

台南市政府客家事務委員會今天推薦這家客家餐飲，陳俊霖小時候常看祖母做菜，長大後選擇踏入做料理的行列，希望能將兒時回憶中，奶奶每道家常菜的好滋味，呈現給更多人品嘗。他嘗試做改良創新，將漢堡、三明治及蛋餅結合傳統客家菜如梅干扣肉、桔醬雞、高麗菜乾、鹹豬肉等，推出一道道有別傳統客家風味的特色早餐。

傳承祖母的客家口味是陳俊霖主打招牌，另外還設計了一些新奇口味的蛋餅，如抹茶口味、火龍果口味等等，希望讓餐點能跳脫固有框架，給每名客人有嶄新的味覺體驗。「我喜歡跟人家不一樣，我做得出來，大家也做得出來的話，我就不做了。」

陳俊霖的早餐店最初以行動餐車的模式經營，後來在中西區開山路開店，如今搬遷至北區的北忠街，不僅餐點具有個人特色，店面裝潢也獨樹一幟。他俊霖善加利用生活周遭的素材，在有限的預算裡讓巧思和實用性最大化，使店面風格「鄉土和俏皮兼具」，如同他的創意料理

他說，已開業7年，過去兩年來受疫情衝擊，影響到生意，但一路上和客人一起成長的喜悅，卻對開店人生有更多的領悟。「開店的辛酸誰沒有，有趣和開心的事情更多啊！」他說，店面營業時間和菜單不定期更新，歡迎大家至FB臉書粉絲專頁查詢，享用一份帶有創意靈魂、滿滿客家味的「客兄早餐」。

「客兄」早餐店：台南市北區北忠街89號

臉書粉專：https://zh-tw.facebook.com/xofood

客家漢堡肉是「客兄」早餐店的熱門菜色，受到消費者喜愛。圖／台南客委會提供
客家漢堡肉是「客兄」早餐店的熱門菜色，受到消費者喜愛。圖／台南客委會提供

早餐 台南 創意料理 客家文化

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