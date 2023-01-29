旅客提前收心北返分散車流 屏東台1線枋寮五岔路口交通順暢

春節10天連假結束，各地出現收假車流，台1線屏東縣枋寮路段為前往墾丁、台東等景點的要道，今中午過後南北雙向車流反而降至每小時千餘輛，目前台1線五岔路口沒有出現大量車潮，警方表示，民眾提前北返收心，收假日全線車行順暢。

警方表示，北返車潮自初三下午開始湧現，長假陸續分散不少車潮，昨日北返車流從下午13時開始，持續到晚間9時許，每小時車次均逾2000輛，今日車流量明顯下降減少，截至下午4時統計還未突破每小時2000輛次，交通相對順暢。

每到大假日，匯集屏東墾丁和台東的省道台1線枋山至枋寮段車流量爆增，今年農曆初一到初六，北上至少每小時2000輛次以上，南下車流尖峰時段每小時更超過2500輛次，初三出現1小時逾3000輛次南下通過枋寮水底寮五岔路口，是今年最大量，枋寮方局採取調撥車道、分流措施引導車流順利通過。