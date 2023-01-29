史哲入閣！高雄副市長出缺「這些人」被點名 不排除從學界覓才

高雄市副市長史哲即將入閣任文化部長，遺缺由誰接棒受關注，市長陳其邁強調，做通盤考量後會盡快宣布，從市政角度去思考，誰來當副市長對城市最好。目前被點名者包含基隆市政府前觀光及城市行銷處長曾姿雯、高雄市議員鄭光峰、高雄市退休秘書長楊明州等，也不排除從學界覓才。

據了解，目前各派系、各縣市有力人士推薦來的人選不少。一名親邁人士表示，陳其邁個性急又謹慎，副手要有一定能耐及特質，互信、默契會是很重要基礎。另一名親邁人士談到，高雄市3名副市長各有定位及功能，林欽榮主掌工程、羅達生管產業及招商，史哲業管文化、教育等，陳其邁進入第二任期，市政都在軌道上，待補的這一席副市長不見得從政治性去思考，專業背景更顯重要。

曾姿雯另一半陳啟昱是民進黨正國會頭人，曾姿雯在陳菊主政時期，曾是高雄市觀光局長，之後加入基隆市前市長林右昌團隊，去年底回到高雄，地方一度傳出曾姿雯備戰高雄區域立委，幾度被問起，她一貫答案都是「現在講都太早」。今天被問到是否可能加入陳其邁團隊，她笑笑地說「謝謝關心啦！」提到最近生活重心是寫生，生活愜意。

有六任市議員資歷的鄭光峰，隸屬於民進黨湧言會，參政前曾是物理治療師，取得醫學碩士後，繼續深造完成國際企業管理博士。鄭光峰去年爭取代表民進黨角逐高雄市議長，經市長陳其邁協調，最後一刻選擇退讓，支持康裕成出馬選議長。當時便傳出鄭光峰另有規畫，加上鄭光峰和陳其邁默契不錯，也被臆測是副市長人選。

對此鄭光峰說，副市長一職必須要有內控、與議會溝通協調等能耐，黨內各方人才濟濟，如曾姿雯便是歷練豐富的女性政務官。鄭強調，陳其邁第二任期有更多目標要加速推進，副市長角色相當吃重。

另一名呼聲頗高的人選是楊明州，他去年1月16日從市府秘書長屆齡退休，楊明州和陳其邁有革命情感，互動亦師亦友，去年8月底陳其邁登記市長連任，委託楊明州當分身代登記，凸顯楊在陳其邁心中分量與信任感。是否回鍋加入陳其邁小內閣一起奮鬥？楊明州強調，最近和其邁市長沒有連繫，市長對市政嫻熟，一定會站在對城市最有幫助的角度去思考。