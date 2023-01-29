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有一種靈異感？台灣燈會遭酸華國美學 北市府不忍了正面回應

高雄山區青少年成長資源不足 社會局培力課補安全破網

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
青少年參與青少年培力方案。圖／高雄市政府社會局提供
青少年參與青少年培力方案。圖／高雄市政府社會局提供

高雄山區青少年因資源分配不均，職涯探索資源缺乏，步入社會之際常遭遇更多迷惘與挫折。六龜社福中心2018年起，每年暑假期間，為轄區青少年舉辦職涯及自我探索、脫貧、性別培力等多元課程，截至去年，共辦理54場次、1253名青少年受益。

其中一名個案宏宏（化名），5歲領有身心障礙手冊，因學習速度不及同儕，就學期間常受同學欺凌。經學校輔導老師、社工密集陪伴與鼓勵，邀請參與社福中心青少年培力系列活動，宏宏學習成果漸入佳境，每學期班級術科競賽都名列前茅，且志願擔任志工，用自身力量回饋社會，近期也成功達成所訂目標，成為一名專業汽車維修技師。

六龜社福中心社工接觸超過千名青少年，看見青少年在原生外在條件下，都保有自身潛力與韌性，積極為他們引進各項學習與輔助資源，帶領青少年越過困境表象，找尋自我價值。

高市社會局長謝琍琍也感謝在地慈善會與企業，不吝投注資源，給予青少年機會，翻轉青少年困頓處境，同時呼籲更多個人、企業、民間慈善團體一同加入，共建社會安全網，接住每一位弱勢孩子。

社會局表示，高雄共有18處社福中心，提供脆弱家庭服務、受理民眾申請福利項目，媒合與整合各項福利資源，落實福利社區化。除政府資源，社會局也結合民間資源，官民合力，給予弱勢家庭經濟與精神支持。

社會局提醒，民眾如家庭遭逢困境，或有社會福利需求，都可洽臨近社福中心，聯絡方式見社會局網站https://socbu.kcg.gov.tw/index.php，或洽社會福利諮詢專線07-3344885。

青少年志工協助整理物資。圖／高雄市政府社會局提供
青少年志工協助整理物資。圖／高雄市政府社會局提供
青少年積極參與培力活動。圖／高雄市政府社會局提供
青少年積極參與培力活動。圖／高雄市政府社會局提供

職涯 六龜

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