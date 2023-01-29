春節連假收假日　國道高雄段無事故、整體車流順暢

春節10天連假最後一天，今天國道南區路段車流整體平順，車速皆能維持每小時60至100公里，除上午國道8號、新營2起小客車追撞事故，其餘時段都未出現塞車情形。交通部高速公路局南區養護工程分局估計，下午2點後將出現最後一波返鄉車潮，雖車流增加，時速應能保持80至100公里。

今天全台收假，國道南區路段全日幾乎維持黃線至綠線，時速60公里以上，事故量大幅減少，僅上午國道8號、新營2起小客車追撞，車內人員輕傷，事故迅速排除；高雄國道1號、10號及3號，截至目前未傳有交通事故。

南區養護工程分局表示，今天南北平均車流，比昨天減少兩成，國道雲林以南路段大致順暢，休息站車潮減退，出入通順，短距離出遊人車潮已結束，目前多為返鄉長途車輛，估計下午2點至晚上6點是年假最後一波北返車流，不至於塞車，時速應能維持80至100公里。