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春節連假收假日　國道高雄段無事故、整體車流順暢

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
今天下午2點後，國道10號鼎金系統自由路出口，車流增多。圖／翻攝國道1968APP
今天下午2點後，國道10號鼎金系統自由路出口，車流增多。圖／翻攝國道1968APP

春節10天連假最後一天，今天國道南區路段車流整體平順，車速皆能維持每小時60至100公里，除上午國道8號、新營2起小客車追撞事故，其餘時段都未出現塞車情形。交通部高速公路局南區養護工程分局估計，下午2點後將出現最後一波返鄉車潮，雖車流增加，時速應能保持80至100公里。

今天全台收假，國道南區路段全日幾乎維持黃線至綠線，時速60公里以上，事故量大幅減少，僅上午國道8號、新營2起小客車追撞，車內人員輕傷，事故迅速排除；高雄國道1號、10號及3號，截至目前未傳有交通事故。

南區養護工程分局表示，今天南北平均車流，比昨天減少兩成，國道雲林以南路段大致順暢，休息站車潮減退，出入通順，短距離出遊人車潮已結束，目前多為返鄉長途車輛，估計下午2點至晚上6點是年假最後一波北返車流，不至於塞車，時速應能維持80至100公里。

南區養護工程分局指出，根據往年經驗，年假超過9天，分散民眾出遊、返鄉時間，最後一天車流都會大幅減少，車況也能維持順暢；2016年與今年春節同為10天連假，最後一天車況和今天差不多。

今天全台收假，國道南區路段全日幾乎維持黃線至綠線，時速60公里以上，事故量大幅減少。圖／翻攝國道1968APP
今天全台收假，國道南區路段全日幾乎維持黃線至綠線，時速60公里以上，事故量大幅減少。圖／翻攝國道1968APP

國道 車潮

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