屏東春節旅遊人潮爆量 年節垃圾每日收運超過1100公噸

春節連假10天，屏東湧入大量遊客及返鄉遊子，為把關環境整潔，維護過年品質，環保局派員巡查境內污染源，取締違規情事，協助公廟收運燒金，減少空氣汙染物；縣長周春米表示，盼各界落實防汙措施，共同愛鄉愛土，打造優良生活環境。

環保局表示，今年假期較長，年節前後的垃圾收運量每日約1100公噸，為平日的1.3至1.4倍，另金屏安環保金爐過年不打烊，廟宇燒金總計收運158公噸紙錢，共減少空氣污染物6.5公噸。

對於經常被陳情的畜牧場，環保局祭出「剛柔並濟」策略，針對異味及流水排放加強取締，並以「遊子歸鄉，環境不該有惡臭」為由做柔性勸導，共計巡查125家畜牧場，獲報2件畜牧異味陳情案，均無違規情事發生。

環保局指出，不少不肖業者趁過年期間，於道路兩旁及分隔島上違規張貼廣告物，共拆除1102面廣告，依違反廢棄物清理法告發37家業者，處1200元以上6000元以下罰鍰。