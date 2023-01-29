高雄蓮潭燈會玩法多 實境闖關、古裝租借和兒童遊戲場

2023高雄蓮潭燈會的18米ㄇㄚˊ幾兔主燈，及炫目燈光展演，在開幕首日就吸引近30萬人。觀光局今天再公布活動亮點，包括解鎖蓮潭大秘寶實境闖關遊戲、古裝cosplay及專屬兒童的森林公園及景觀公園。燈會期間在孔廟工廠有男女古裝與道具租借服務。

觀光局長高閔琳表示，蘭潭燈會除以生猛有力、濃濃台灣味，規畫經典作品與展演外，周邊搭配的線上線下活動也相當精彩，這次特別推出三種線上結合線下的燈會遊戲，要讓大小朋友從早玩到晚、玩到不想回家。

首先推出高雄蓮潭燈會專屬實境遊戲「蓮潭覓寶」，現已在蘋果APP Store 以及Google Play商店上架，故事背景圍繞在蓮池潭的秘寶傳說，埋藏在蓮池潭的各處寶藏，等待著挖寶者的到來，只要能夠挖出寶藏，就能獲得兔年的開運祝福，以及周遭商家的優惠券獎勵。

觀光局表示，為因應燈會周邊宗教、民俗特色，孔廟工廠也備有古裝租借服務，精心準備特色男女古裝與道具，在古色古香的建築襯托下，賞燈之餘還能一秒穿越回古代cosplay，化身俠客與仙女，拍出張張經典古裝美照，租借費用只要一百元起。