高雄YouBike2.0使用人次破1143萬 學生優惠延長至年底

高雄YouBike 2.0年運量111年突破1143萬人次使用，高市交通局表示，相較110年約917萬人次，年運量成長率突破24.7%，顯見騎乘YouBike外出通行已經成為高雄市民的日常生活一部分。為鼓勵民眾持續使用YouBike2.0，交通局延長學生優惠至今年年底。

交通局去年11月完成高雄YouBike2.0建置達1200處租賃站目標，啟用迄今使用人次已突破2500萬，運量節節攀升。每月使用人次由營運初期45萬人次大幅成長278%至125萬人次，去年全年運量超過1143萬人次，相較110年運量成長率突破24.7%。

高雄從去年開始推出YouBike 2.0升級計畫，加碼投入540輛YouBike2.0及500輛2.0E電動輔助自行車車輛，預計112年度上半年全市公共自行車輛將達1萬輛。去年啟用的電動輔助YouBike 2.0E讓民眾更省力，啟用2個月來累計騎乘已突破10萬人次，單日周轉率最高15次，廣受民眾歡迎。

為持續鼓勵民眾使用YouBike2.0，除使用一卡通享轉乘優惠，和使用MeNGo定期票享前30分鐘免費，交通局也將學生優惠延長至今年底止，以培養市民藉由YouBike2.0轉乘輕軌、捷運、公車等大眾運輸系統的習慣。