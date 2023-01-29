洗籠、餵犬貓、帶散步 壽山動保園區歡迎參訪做公益

高雄市動物保護處表示，隨著疫情逐漸解封，民眾可以放心到戶外活動，收容園區除了收容流浪動物外，也歡迎公私團體參訪，提供飼主教育、公益服務及認領養毛小孩等相關服務。參訪民眾反映，導覽過程中領悟飼主責任的重要性，收容所是深切體驗生命教育的場域。

現代人熱愛飼養毛小孩，對待寵物如同家人，對於寵物後事辦理意識也逐漸抬頭。高雄市一家寵物生命紀念業特別安排員工到高雄市壽山動物保護教育園區參訪及公益服務。

負責人表示，平時工作上接觸到都是死亡動物，工作人員必須面對飼主低落的心情，並陪伴飼主一起度過悲傷，有時難免情緒上波動較大，這次主動申請到壽山園區進行公益服務，很開心有機會能與毛小孩親密互動，深刻感受生命的喜悅與珍貴，

參訪民眾挽起袖子協助犬籠清潔、食器、餵食乳犬貓，也牽引收容犬隻外出散步，一同度過冬日裡溫暖的午后時光，覺得返回工作崗位後，能以更積極正面的心態面對挑戰，為毛小孩生命的最後一哩路做得更多。