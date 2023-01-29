大手牽小手 宏碁、Google扶植新創亞灣秀成果

高雄亞灣新創園擴大，宏碁集團旗下宏碁智雲資訊攜手Google推動計畫，邀請13家新創與4家合作單位展示以大帶小，四大主題雲端解決方案，市府同時宣示協助新創找資源決心。

高雄亞灣新創園再擴大，亞灣2.0啟動以來，宏碁集團旗下宏碁智雲資訊 （Acer AI Cloud Inc.） 在經濟部中企處支持下，攜手Google推動「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，邀請13家新創與4家合作單位發表成果，展示智慧製造、智慧醫療、智慧物聯網及智慧巡檢等四大主題雲端解決方案，也宣示市府協助新創找資源、創新、夥伴、商機等，透過國營或旗艦企業以大帶小決心。

亞灣新創園旨在擴大國際新創聚落規模與能量，「亞灣鏈結國際雲服務」計畫活動則是結合國際級雲平台Google技術與宏碁集團資源，提供新創成長跟茁壯所需服務，更帶動南台灣企業上雲的數位轉型動能，進一步提供國際市場發展經驗與機會。

宏碁智雲資訊計畫主持人常志誠表示，宏碁與Google持續投入資源協助新創落地雲服務運用，建立南部完整雲端生態系。計畫推動迄今受理近百間新創團隊申請加入。去年選出的13家團隊除已發表成果，也串聯宏碁全球資源，啟動一對一新創與海外企業媒合會，目前已有3家新創成功吸引企業關注，展開進一步合作對談。

Google Cloud台灣總經理謝良承指出，「亞灣鏈結國際雲服務」計畫蘊含「扶植在地新創、落地場域實證、鏈結國際市場」等三大願景，協助企業實現雲端服務導入，讓新創團隊可基於雲端應用專注發揮所長，帶動南部在地新創有更多元發展能量。Google將持續支持新創生態圈成長，以國際資源灌溉在地新創團隊，輔助塑造南部科技新廊道。

副市長羅達生強調，市府已在85大樓規劃新創空間，並啟動亞灣2.0引進金融創新科技，吸引更多國內外旗艦領頭廠商進駐設立營運總部或旗艦中心，打造國際級創新環境。此外也協助新創找資源等，鏈結中鋼、中油、台電等國營事業以大帶小解題。並勉勵新創除善用政府青創補助等政策工具，也要找出自己的營運特色，市府一定會全力支持新創發展，打造全國第一的創業環境。

入選「亞灣鏈結國際雲服務」計畫共有13家新創團隊，分別為光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、極現科技、優智能、獵戶科技、滿食空、寬橋等，產業面向多元且應用橫跨多領域。