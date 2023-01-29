高雄駁二初一到初八迎來80萬人潮 市集演出有吃又有玩
今年春節年假長達10天，高雄駁二藝術特區從大年初一到初八，8日累計超過80萬參觀人潮，人氣超旺！其中以駁二每年年節推出的「駁二小夜埕」最熱絡，是南部走春的首選，天天有200攤市集，還有各式各樣的體驗手作與表演活動，吸引很多遊客。
駁二藝術特區配合年節特別營造兔年氣氛，在矗立蓬萊路兩側的工人漁婦大公仔上加裝可愛兔耳朵，更在大義園區添加了夜間兔子燈光，市集活動區域也高掛起鮮豔色彩的燈籠串燈，整個園區洋溢熱鬧繽紛氣息。在高雄好天氣帶動下，許多家庭攜家帶眷、大手牽小手逛市集，遊客人潮絡繹不絕。
高雄市文化局長王文翠表示，為迎接過年期間各地湧入駁二的走春人潮，「駁二小夜埕」不但匯集眾多優秀品牌出攤，也安排了音樂、喜劇、雜耍技藝、舞獅等各類不同風格的精采演出，還有多元種類體驗課程，傳統甜點、香氛蠟燭等，有吃又有玩。加上駁二藝術特區具備適合遛小孩放電的遼闊園區，是休憩出遊絕佳選擇。
2023駁二小夜埕以「你要幾分甜」為主題，除了匯集各式甜點攤位，更精心安排古早味節慶點心體驗課程，紅龜粿、糖葫蘆、狀元糕等現場手作吸引大小朋友參與，高雄在地品牌「輝嚐香狀元糕」為參與體驗課程的小朋友們準備了迷你狀元服，凸顯歡騰年節氣氛。
駁二小夜埕橫跨大義及大勇兩區，每日近兩百攤原創手作及美食市集，不只餐飲品牌排隊人潮不斷，手作攤位買氣也超旺，於市集消費滿額還可參加戳戳樂遊戲抽獎，不管哪一格通通有獎，有遊客一次拿了十張兌換券前來兌換體驗，戳到大獎現場工作人員還會搖鈴歡呼，氣氛超嗨。
「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」活動將持續至初八今晚9點，民眾可把握春節假期尾聲至駁二共享團圓歡樂時光。
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