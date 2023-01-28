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大人小孩嗨翻天！屏東燈節結合馬戲團演出 再創活動高潮

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影

邁入第7年、年年吸引大批遊客的屏東縣燈節，春節連假尾聲再創活動高潮，屏東縣政府邀請FOCA福爾摩沙馬戲團，在縣民公園帶來一系列精彩馬戲體驗、工作坊、小品演出，主秀「馬戲派對」今登場，人潮爆滿掌聲不斷，馬戲表演嗨翻全場。

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，縣民公園是紙漿廠古蹟，縣府耗時耗力將工業遺址活化再生，轉變為多元生態的休閒公園，「1年內拿了11座國際大獎」，今年是第2次在園區舉辦燈會，將表演藝術融入工業遺址，打破劇場框架，也為燈節增添活動亮點。

FOCA福爾摩沙馬戲團匯集國內優秀馬戲表演者，以創造多樣化的當代馬戲藝術為宗旨，帶來驚奇滿滿的觀賞體驗，「FOCASA×Mini」活動從下午2點開始，由默劇小丑Mimofatguy、劍玉師小螺絲以及肢體喜劇Mario Game Time帶來街頭互動表演。

不少民眾提前中午進入會場等待，表演還沒開始，舞台前已湧入近2000人，主秀「馬戲派對」表演於下午4點在歌舞聲中展開，舞台以貨櫃屋為主要結構，演員穿梭其間，特技雜耍、飛身轉圈，更邀請民眾上台一同互動表演，讓現場笑聲不斷，氣氛熱烈。

屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，尋夢巨人高蹺踩街帶領現場民眾一起遊行至主燈「南境之光」。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，尋夢巨人高蹺踩街帶領現場民眾一起遊行至主燈「南境之光」。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影
屏東縣燈節結合FOCA福爾摩沙馬戲團演出，再創活動高潮，會場湧入千人，現場笑聲不斷，大人小孩嗨翻天。記者張已亷／攝影

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