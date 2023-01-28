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高雄燈會遭怨安全設施不足 觀光局：已增設圍籬及照明

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄即時報導
蓮池潭畔在過年期間舉辦市集，入夜後人潮眾多，連走路都很困難。記者徐白櫻／攝影
蓮池潭畔在過年期間舉辦市集，入夜後人潮眾多，連走路都很困難。記者徐白櫻／攝影

高雄燈會今年首度移師蓮池潭舉辦，陸續發生市集人潮擁擠髒亂，照明不足導致孩童踩進水池，遊客得開手機燈行走環潭木棧道等狀況。市府表示，接獲民眾反映後增設圍籬與加強照明，新春市集已經結束，今天起不會再擺攤。

網友爆料指蓮池潭周圍燈光太暗，開幕當晚（26日）一名孩童踩進未設防的蓮藕池，記者直擊環潭木棧道黑暗，遊客得開手機燈行走，警消救護站也僅有半面帳篷棲身，挨凍且照明不足。

觀光局表示，開幕當晚接獲民眾反映纜繩滑水旁水池光線昏暗，導致民眾誤以為草地、不慎踩落水池，工作人員立即緊急圍起水池並與廠商會勘，隔天增設照明設備及黑龍。另針對服務台及醫護站欠缺燈光一事，已完成正式接電，恢復正常照明。

此外，不少市民在網路抱怨蓮池潭附近交通壅塞，湖畔市集讓燈會變成大型夜市，人多到被卡在人潮中15分鐘動彈不得，好比「萬人巷」，環境髒亂、作品又少，「夜市攤販比花燈多」。左營區長胡俊雄表示，新春市集由在地廟宇舉辦，並非燈會系列活動，此市集已有超過20年歷史，年初一舉辦至年初六，今年因燈會人潮倍增，不少未登記攤商也來擺攤，管理更困難，市集結束後，清潔隊加派人力維持環境清潔。

觀光局強調，今年高雄燈會回歸地區燈會，經費跟規模縮小，但朝向具有在地特色、小而美的燈會辦理，邀請許多在地創作者一同參與。

新春市集結束後，左營公所清潔隊人員今早洗街恢復市容。圖／左營公所提供
新春市集結束後，左營公所清潔隊人員今早洗街恢復市容。圖／左營公所提供
高雄燈會主辦單位在環潭步道加設燈光改善夜間照明。圖／高市觀光局提供
高雄燈會主辦單位在環潭步道加設燈光改善夜間照明。圖／高市觀光局提供
高雄燈會發生遊客不慎踩空後，環潭步道增設圍籬。圖／高市觀光局提供
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燈會 觀光局 夜市 花燈

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