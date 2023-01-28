高雄燈會遭怨安全設施不足 觀光局：已增設圍籬及照明
高雄燈會今年首度移師蓮池潭舉辦，陸續發生市集人潮擁擠髒亂，照明不足導致孩童踩進水池，遊客得開手機燈行走環潭木棧道等狀況。市府表示，接獲民眾反映後增設圍籬與加強照明，新春市集已經結束，今天起不會再擺攤。
網友爆料指蓮池潭周圍燈光太暗，開幕當晚（26日）一名孩童踩進未設防的蓮藕池，記者直擊環潭木棧道黑暗，遊客得開手機燈行走，警消救護站也僅有半面帳篷棲身，挨凍且照明不足。
觀光局表示，開幕當晚接獲民眾反映纜繩滑水旁水池光線昏暗，導致民眾誤以為草地、不慎踩落水池，工作人員立即緊急圍起水池並與廠商會勘，隔天增設照明設備及黑龍。另針對服務台及醫護站欠缺燈光一事，已完成正式接電，恢復正常照明。
此外，不少市民在網路抱怨蓮池潭附近交通壅塞，湖畔市集讓燈會變成大型夜市，人多到被卡在人潮中15分鐘動彈不得，好比「萬人巷」，環境髒亂、作品又少，「夜市攤販比花燈多」。左營區長胡俊雄表示，新春市集由在地廟宇舉辦，並非燈會系列活動，此市集已有超過20年歷史，年初一舉辦至年初六，今年因燈會人潮倍增，不少未登記攤商也來擺攤，管理更困難，市集結束後，清潔隊加派人力維持環境清潔。
觀光局強調，今年高雄燈會回歸地區燈會，經費跟規模縮小，但朝向具有在地特色、小而美的燈會辦理，邀請許多在地創作者一同參與。
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