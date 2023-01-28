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春節連假尾聲 高雄大旗美區走訪車流仍超過4000輛
今年春節連假有10天，加上疫情解封，各景區人潮湧現，高雄大旗美地區也是民眾熱愛出遊景點，警方初估，這次國道十號末端，進入旗山車潮，較去年增加1000多輛次，旗山老街人潮也明顯增加。儘管連假進入尾聲，每天仍有近4000輛次車流進出，警方人持續派員執行疏導，確保交通順暢。
旗山分局警方統計，春節連假初一至初五，5天內國十末端進入旗山車流量，每天都超過5千輛次。此外，去年受疫情影響，過年期間每天車流量約在2500至3000輛次左右，相對冷清，相較今年車潮至少增加約1000多輛次。
為因應出遊及收假車潮，旗山警分局在年前就規畫在轄區各重要路口設置交通崗，包含國道十號旗山端、旗山區的中華與延平路口、樹人橫路與延平二路口、美濃區中正與中興路口等，投入警力，協助交通疏導。
如遇車流較多的情況，警方則會在美濃中興路與忠孝路口機動實施「分流」，將車輛引導至相關替代道路通行，避開壅塞的主要幹道。
警方表示，今年雖車潮增加，但整體交通情形大致順暢，雖初六及初七車流量減少，單日車流量卻也逾4千輛次，但並無明顯壅塞情況。不過仍呼籲民眾，配合員警現場控燈調節與指揮，並隨時注意路況，避開車潮。
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