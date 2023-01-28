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寒流南下連日低溫！屏東縣蓮霧農加緊防寒 降低損害風險

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
寒流南下連日低溫，屏東縣蓮霧農加緊防寒，降低損害風險。圖／屏東縣農業處提供
寒流南下連日低溫，屏東縣蓮霧農加緊防寒，降低損害風險。圖／屏東縣農業處提供

受強烈大陸冷氣團南下影響，春節全台連日低溫，農業大縣屏東氣溫驟降，農漁民注意氣象動態，嚴防寒害；農業處長鄭永裕表示，寒害多屬遲發性災害，截至今日尚未收到災損消息，將持續追蹤寒流對農漁業造成的影響，倘若有災情顯現，會依農業天然災害救助規定辦理。

去年底屏東因受低溫影響，蓮霧災損嚴重，衝擊農友生計，連帶影響今年農曆春節出貨品質，中央氣象局今再對全台22縣市發布低溫特報，屏東縣有10度以下氣溫發生機率，為了因應即將到來的元宵節市場需求，農漁民加緊巡視，做好防寒措施，減少損失。

蓮霧農陳呈祥的果園在林邊、佳冬一帶，種植面積約一公頃，為了保護果實不受寒流影響，他將園區蓋上黑網遮蔽光線，降低果樹水分蒸散效率，並噴灑溫暖的地下水與營養液，保護樹體度過寒冷低溫。

「那一波損失很嚴重，今年蓮霧過年品質跟不上，這一波一定有寒害 」他說，現在果樹狀況仍正常，要等回溫後3至5天，溫差出現後，樹體才會顯現受影響的情況。

農業處長鄭永裕表示，目前各鄉鎮雖未傳出受災消息，但由於寒害多屬遲發性災害，仍會持續密切注意寒流對農作物造成的影響，倘若有災損通報，將依規定辦理相關行政作業，為農漁民爭取補助，度過難關。

寒流南下連日低溫，屏東縣蓮霧農加緊防寒，降低損害風險。圖／屏東縣農業處提供
寒流南下連日低溫，屏東縣蓮霧農加緊防寒，降低損害風險。圖／屏東縣農業處提供

寒害 屏東縣

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