屏東旭海VS四重溪溫泉 多了山巒環抱清幽雅趣

屏東縣車城鄉四重溪和牡丹鄉旭海溫泉區，是台灣最南端的溫泉區，無色無味的「美人湯」外、四重溪溫泉公園入夜後夢幻璀璨的金色燈海，春節連假湧現人潮，半小時車程之外的旭海溫泉區，人氣雖不如四重溪，但同樣打造浪漫的燈海，多了山巒環抱的清幽泡湯雅趣，新打造溫泉休閒中心也在春節啟用，還安排原鄉部落人文小旅行， 是「小而美」的溫泉區。

屏東縣車城四重溪和牡丹旭海溫泉區都在屏199縣道上，從四重溪出發經山路可到旭海，旭海村舊稱牡丹灣，是一處環山面海、倚靠太平洋的迷你原民部落，擁有美麗海岸、碧綠草原、精緻溫泉、多元人文等資源，近年因俗稱的阿塱壹古道探訪熱爆紅；旭海的溫泉由來已久，早在1887年英國探險家的文獻中即有相關記載，溫泉資源自古即為原住民利用。

牡丹鄉公所將旭海溫泉視為鄉內重要觀光資源，向原民會爭取原住民族溫泉產業示範區計畫，成為全國原住民地區第1處取得「溫泉標章」的公有溫泉，在舊旭海國小旁打造有室內溫泉浴室、溫泉湯屋和露天泡腳池的旭海溫泉觀光區，營運9年來吸引超過15萬人來泡湯旅遊，扮演旭海部落觀光火車頭的角色；因應冬季泡湯商機客，公所再向原民會爭取3700萬元打造湯屋休閒中心，也在春節啟用。