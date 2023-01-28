金門元宵燈節2月5日登場近日試燈 後浦夜晚越夜越美麗

配合長達10天的春節假期，為讓返鄉遊子能同歡慶迎新春，金門元宵燈節活動近期展開試燈，從大年初一到明晚截止，今年的燈節更有別於以往，透過光影科技及傳統燈藝，來詮釋後浦閩南傳統文化與現代創新並存的小鎮意象，歡迎民眾把握時間到場欣賞，一起來感受這份燈節的喜慶。

金門縣文化局表示，今年的元宵燈節，以在地人文、產業導入及永續發展等概念，結合科技和文化元素，打造創新、節能及永續的燈節，金門縣文化局每年不斷創新，讓金門元宵燈節一年比一年精彩。

金門元宵燈節將於2月5日在清金門鎮總兵署舉行盛大的點燈儀式，屆時還有精彩的火舞表演，保證相當有看頭；而元宵燈節試點燈，於1月22日大年初一開始至1月29日，每晚6點到10點，此次的燈節布置是以癸卯年兔寶寶為主角，從點、線、面串聯後浦街區，並以「街角藝術」的方式讓後浦的巷弄融入光的元素，展示各種燈光藝術，創造出許多驚喜。

春節期間民眾夜遊後浦小鎮時，可以欣賞民權路安全島上魔幻的「吉兔迎新春」、西門外武廟科幻的「祈願樹」與愛心拱門隧道，或與南門「粉樂園」的可愛兔寶合照，也可至總兵署和「幸福起點」的玉兔在櫻花樹下打卡留影，並欣賞由國寶級燈藝師陳祖榮老師所製作、技藝超群的「麒麟獻瑞」傳統花燈。

另外還有北鎮廟「天燈」；金門縣商會門前的「福鹿『祿』壽」燈組，及邱良功古厝前廣場的南瓜馬車、愛心相框、浯江書院巨型「乞龜」藝術燈組等，處處都是拍照打卡點。讓民眾可以白天遊後浦，夜晚賞花燈闔家歡樂迎新年。