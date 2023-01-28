直擊！高雄燈會蓮藕池不設防遊客踩空 警消救護站挨凍

2023年高雄燈會首次移師蓮池潭舉辦，巨大主燈「ㄇㄚˊ幾兔」吸引爆滿遊客；但有網友爆料指蓮潭周圍燈光太暗，還有孩童一腳踩進未設防的蓮藕池，記者直擊環潭木棧道黑暗，遊客得開手機燈行走，連警消救護站也僅有半面帳篷棲身，挨凍且照明不足。

網路社群「PTT」有網友以「蓮池潭燈會注意安全」為題，指26日年初五接近晚上七點逛高雄燈會，走著走著，眼前整條夜市的燈被關掉，身邊有人說可能 是龍虎塔那邊燈光秀要開始了才關燈。

網友說，在擁擠的狀況下，燈光只有少數攤位自備的燈源而已，非常昏暗。食物攤位的人群全擠在一起，時不時會有人停下腳步拍攝燈光秀，不管哪個方向，要前進都很困難，再加上關燈的狀態，其實很危險。

網友提醒經過滿出來的垃圾桶或身邊有人拿竹籤時要特別留意，看到有女生被垃圾桶的竹籤刺到，建議若可避開燈光秀的時間前往會比較好。

貼文釣出一堆曾逛過燈會的網友附和，不少網友指蓮池潭周圍燈光太暗，「靠近湖邊的步道照明真的很不足」；還有網友指出，我的孩子昨天在童遊藝境旁邊，因為人多又光線不足，踩空踩進應該是蓮藕的水池裡，不遠處有看到有人踩空掉下去，附近也有家長說自己孩子也掉進去。

記者前往網友所說的蓮池潭蓮藕池觀察，發現現場燈光灰暗，遊客走在蓮藕池旁的環潭木棧道一不小心就會踩空，還有遊客走在蓮藕池平台上跑跳，所幸蓮藕池水淺僅到腳踝，否則掉進後果不堪設想。

另從巨大主燈「ㄇㄚˊ幾兔」主燈走到勝利路主舞台沿路的環潭木棧道，照明明顯不足，不少走在木棧道的遊客自己打開手機燈走路，一名孩童手中玩具掉入樹叢中，母親打開手機燈在暗處尋找。

不僅木棧道周圍黑暗，觀光局在主燈「ㄇㄚˊ幾兔」區及街頭藝人表演區有照明設備，但服務台、救護站及警方受理報案處，上方只有小燈，消防員看資料得拿手電筒照亮，現場也僅有半面帳棚，警消和服務員在暗處寒流低溫下值勤，和往年在光榮碼頭、愛河邊舉辦燈會所設置的服務站全帳篷相比，設備簡陋不堪。

記者也發現，翠華路和崇德路口，因為是左營區國道十號起點，馬路寬，但綠燈通行秒數只有50秒，行人看到綠燈要走時，已經46秒倒數了，逛燈會人潮多，沒走到對街已轉紅燈，許多推嬰兒車的親子或年長者得小跑步過馬路，但現場無人指揮；燈會周圍人行道因高低起伏不平，讓身障者輪椅及小孩推車被迫走在馬路上，交通險象環生。