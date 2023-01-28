高雄燈會燈籠掛反了？ 主辦單位：作品表達翻轉概念

2023高雄燈會移師蓮池潭展至2月5日結束，今年結合文化地景特色及呼應兔年童趣主題，整體風格有別於往年的愛河燈會，除可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」受遊客喜歡外，入口處高掛的燈籠出現疑似反寫的「高雄」兩字，不少人以為燈籠放反了。觀光局解釋，這件作品是要表達「翻轉」概念，象徵傳統接軌國際。

今年高雄燈會設計動態主題燈命名為「光舞蓮潭」，結合在地知名地景龍虎塔打造燈會動態主視覺，另有水陸雙主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」及「尋找ㄇㄚˊ幾兔」，3.5公里環潭步道散見各式燈飾作品，以及美食市集、街頭藝人表演。

環潭燈會作品中，水面作品以夜間璀璨無比的「光舞蓮潭」為主，入夜後燈光展演定時登場，另有「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」及孔廟「光織湖影」等燈飾造景，入夜後閃閃動人。

離開水面後，環湖步道旁設置「光縴蘆葦」是以光的全反射傳導方式營造整片蘆葦群聚景觀，產生種如夢如幻的美感。「彩兔光廊」象徵希望、和平、陽光。「穿越時空-星光穹頂」則以璀璨星光銀河為設計概念，打造光廊。