高雄燈會燈籠掛反了？ 主辦單位：作品表達翻轉概念
2023高雄燈會移師蓮池潭展至2月5日結束，今年結合文化地景特色及呼應兔年童趣主題，整體風格有別於往年的愛河燈會，除可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」受遊客喜歡外，入口處高掛的燈籠出現疑似反寫的「高雄」兩字，不少人以為燈籠放反了。觀光局解釋，這件作品是要表達「翻轉」概念，象徵傳統接軌國際。
今年高雄燈會設計動態主題燈命名為「光舞蓮潭」，結合在地知名地景龍虎塔打造燈會動態主視覺，另有水陸雙主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」及「尋找ㄇㄚˊ幾兔」，3.5公里環潭步道散見各式燈飾作品，以及美食市集、街頭藝人表演。
環潭燈會作品中，水面作品以夜間璀璨無比的「光舞蓮潭」為主，入夜後燈光展演定時登場，另有「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」及孔廟「光織湖影」等燈飾造景，入夜後閃閃動人。
離開水面後，環湖步道旁設置「光縴蘆葦」是以光的全反射傳導方式營造整片蘆葦群聚景觀，產生種如夢如幻的美感。「彩兔光廊」象徵希望、和平、陽光。「穿越時空-星光穹頂」則以璀璨星光銀河為設計概念，打造光廊。
燈會入口處風景區牌樓高掛大紅燈籠，上頭寫著高雄兩字，出遊民眾發現，燈籠上的文字竟然是反寫的，乍看懷疑是否燈籠掛反了。高市觀光局表示，這件燈會作品名為「翻轉未來視」，正反兩面文字不同，正面乍看是高雄，但翻轉後會出現炫舞，所以正面文字應為「高雄X炫舞」，背面是「招財進寶X追求自由民主」，此作品由擅長連結在地符號的設計師林國慶所創作，他以「翻轉」為核心概念，從入口牌樓開始，採用翻轉的文字概念創造屬於燈會的意象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言