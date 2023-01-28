排除就醫障礙 高市2月1日起受理經濟弱勢者申請補助

高市衛生局2011年起啟動的「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，至2022年累計有近6000人受惠，今年度這項計畫獲核定624萬3千元，2月1日起受理申請至10月底，低收入等弱勢族群可以善用，維護健康照護權益。

高市衛生局表示，「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」至2022年已累計補助5960人（2萬3225人次)。今年度2月起開始申請，若經費用罄，就截止受理。

衛生局表示，補助對象為設籍高市低收入戶、中低收入戶或經區公所及社會局認定經濟困難並開立證明的經濟弱勢者，補助健保部分負擔、住院膳食費、掛號費等，其中健保欠費、救護車費用及偏遠地區交通費每人每年補助上限為6000元。無健保身分者就醫時的醫療自付費用，以健保給付範圍為限。因經費有限，補助項目限本年度費用，每人每年以3萬為上限。

符合資格者可檢附2023年就醫費用收據正本或欠費明細、申請者本人印章、金融帳戶封面影本及相關證明文件，向各區衛生所或就醫的健保合約醫院提出申請。倘以欠費明細申請者，需至就醫醫院提出。申請詳情可至高市衛生局網站2023年協助弱勢個案就醫補助專區查詢(https://khd.kcg.gov.tw/tw/department/zone.php?zone=217&author=97)，亦可洽衛生局醫政事務科，電話07-7134000轉分機6104、6135。

衛生局指近三年補助款主要申請項目以健保部分負擔費用為主，補助費用高達1035萬5079元，有1354人，其次為住院膳食費，補助費用為539萬221元，798人受惠。