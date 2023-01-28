影／國際級指揮家陳美安走春即興演出 民眾捕獲超驚喜

「大過年就遇到國際級指揮家表演，機會超珍稀！」高雄市內惟藝術中心推出法國音場設計與聲學創作人阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）裝置互動作品「LEARPRINT 內惟聲響實驗65聲道的交響體驗」，台灣旅外國際知名指揮家陳美安返鄉過年前往參觀，被現場音響震撼，情不自禁即興演出，有如把場景轉為世界級音樂廳院，令人驚豔。

出身高雄鹽埕區的陳美安目前是奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團首席指揮，她是台灣首位奪得馬爾科（Nicolai Malko）國際指揮大賽首獎亞洲人及獲獎女性，2015年被音樂美國雜誌Musical America評為年度30位音樂界最具影響人物，也是我國首位進入美國職業樂團的指揮。

長年旅居奧地利的陳美安，農曆春節返台與母親及姊姊走訪內惟藝術中心，大年初三現場聆聽到顆音響演奏「望春風」、「布拉姆斯匈牙利舞曲」等樂曲，故鄉溫暖襲上心頭，現場即興與65道音響互動演出，展現的指揮氣勢，震懾全場。

大過年就巧遇到國際級指揮家表演，機會微乎其微，陳美安這幕即興演出，讓在場民眾見識到大師風範，也直呼驚喜。昨天陳美安又去了一次。

高市府表示，內惟藝術中心去年10月開幕，引進法國阿蘭．馮榭作品「LEARPRINT 內惟聲響實驗65聲道的交響體驗」，各音箱能如單獨樂器真實演奏，春節期間已吸引高雄市交響樂團指揮楊智欽、高雄市國樂團指揮郭哲誠、中山大學音樂系教授李美文體驗。