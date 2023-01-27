賴清德屏東唯一場發福袋 癸卯兔年充滿希望全民團結

今天是大年初六，副總統賴清德到屏東市玉皇宮參拜祈福後，與縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄等人一起發放一元福袋，有1千多民眾大排長龍排隊領取，這也是屏東唯一一場。賴清德說，今年2023年癸卯兔年，是吉祥年，充滿希望，雖然國際預測全球景氣不佳，他相信學習兔子機智、謹慎及變通智慧，全民團結合作，必可逢凶化吉。

賴清德由玉皇宮主委陳懿惠、縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、前縣長潘孟安與多位黨公職陪同參拜祈福，民眾大排長龍領取1元福袋。

縣長周春米說，感謝副總統賴清德到屏東玉皇宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，更感謝副總統長期對屏東縣政的支持與推動，她向現場鄉親拜年，祝福新的一年身體健康、事業鴻兔大展、兔年行大運。

今天排在第一位的是兩個月的陳姓男嬰，父母帶到玉皇宮拜拜，聽聞副總統賴清德要來趕快搶先排隊，成為首位領到福袋民眾；排在他們後面的是高雄的10個月大徐姓男嬰，父母從網路得知特地趕來，賴清德看到很高興地與兩個家庭合照留念。

賴清德說，今年2023年癸卯兔年，也是吉祥年，也是充滿希望，雖然國際普遍預測全球景氣不佳，他相信學習兔子機智、謹慎及變通的智慧，全民團結合作，必可逢凶化吉。

鍾佳濱說，春節前賴清德巡迴各縣市舉辦說明會傾聽民意，他也幫忙辦9場座談會，有許多建言，也透過記者會陸續向行政院相關部會反映，了解基層人民的心聲，接下來新的一年，希望黨內能團結一致，信賴台灣，民進黨主席賴清德帶領重整旗鼓，贏回人民的信任。