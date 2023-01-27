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高雄這間廟連續16年過年都出現「立筊」 柯文哲嘖嘖稱奇

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳳山五甲關帝廟已經連續16年在過年期間出現「立筊」景象。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山五甲關帝廟已經連續16年在過年期間出現「立筊」景象。記者徐白櫻／攝影

高雄鳳山五甲關帝廟在農曆年前率先開出「中上」國運籤，今年循傳統舉辦新春擲筊競賽，再度出現「立筊」（筊杯直立未倒下）景觀，奇特景觀讓民眾黨主席柯文哲及香客嘖嘖稱奇。管委會說，廟內已經連續16年出現立筊，甚至曾出現三個立筊連成一直線，地震來襲也一樣屹立不搖。

台灣民眾黨主席柯文哲今天到高雄走春，率領黨籍立委張其祿、前台北市副市長鄧家基及地方黨部主管赴各大廟宇聯合參拜，把握春節尾聲獻上祝福。柯文哲在五甲關帝廟參拜時，看見連續16年有人擲出立筊，對此驚人巧合印象深刻。

五甲關帝廟是儒教鸞堂信仰中心，建廟近百年，會以扶鸞方式預測國家運勢。除開出國運籤外，也有平安橋、乞龜及元宵摸彩等文化，過年期間舉辦新春擲筊競賽，每年都會出現立筊。

廟方指出，今年的立筊出現在年初二，新春擲筊競賽的最大獎是轎車，比賽規則簡單，只要連續擲出六個聖筊以上可進入決賽，所有入圍者要在元宵節隔日（2月6日）決勝負，擲出最多聖筊者可將價值超過60萬元的轎車開回家，另有機車、電視機、電冰箱等大獎，總價值超過150萬。

出現立筊後，工作人員會蓋上透明塑膠盒讓它維持現況，最久持續3個月之久。董事長鄭明祥說，立筊的機率不高，不過關帝廟每年擲筊競賽都會出現，一個立筊不稀奇，過去曾發生三個立筊連成一直線的奇特景觀；前些年過年地震，立起來的筊杯竟未被地震搖落，真的無法解釋。

民眾黨主席柯文哲（右二）今天到高雄走春，關帝廟人員在旁解釋立筊由來。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）今天到高雄走春，關帝廟人員在旁解釋立筊由來。記者徐白櫻／攝影
年初二有香客擲出立筊，廟方人員蓋上透明塑膠盒給外界觀看。記者徐白櫻／攝影
年初二有香客擲出立筊，廟方人員蓋上透明塑膠盒給外界觀看。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山五甲關帝廟循傳統舉辦新春擲筊競賽，最大獎是一輛國產轎車。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山五甲關帝廟循傳統舉辦新春擲筊競賽，最大獎是一輛國產轎車。記者徐白櫻／攝影

柯文哲 地震 元宵節

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